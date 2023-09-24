AI教育浪潮 葉丙成籲政府做莊

由均一平台教育基金會舉辦的二○三○ＡＩ教育年會論壇，昨進入第二天，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲等人均出席。對於ＡＩ教育，侯友宜表示，政府應一肩扛起教育平權、數位平權的責任，跟ＮＧＯ、非營利組織合作，帶動國家發展；柯文哲則認為，政府應投資ＡＩ和高等教育，讓每個學生都更厲害、發揮更大效用。

均一教育平台負責人呂冠緯表示，根據可汗學院創辦人Salman Khan的觀點，二○三○年ＡＩ家教有望更加普及且聰明，不僅能回答問題，甚至具備同理心。

台大資工系副教授陳縕儂表示，ＡＩ家教有望更普及，屆時教師應具備分析、評估學生的能力，為ＡＩ和學生糾錯；台師大電機工程系副教授賴以威也指出，ＡＩ有望成為能力強、知識傳遞快速的科任教師。

學界也呼籲，台灣仍需要政策和資源才能發展ＡＩ教育。陳縕儂和賴以威均呼籲，台灣應成立ＡＩ相關專責單位，組織單位由民間主導較有彈性和效率，政府給予支持。

台大電機系教授葉丙成指出，教育界接受新事物的速度非常慢，政府應「做莊」扛責，否則敢做、能做的老師才做，會造成科技落差與不平等。

侯友宜表示，民間的做法、蒐集的資訊絕對不會輸給政府，應思考和非營利組織並肩合作、共享資源。政府應帶頭承擔教育，政府做不到的事則可以讓民間做，結合產業資源，讓平台更大、力量更大，讓優質教育團體也有帶動國家發展的機會。

柯文哲則認為，台灣對高等教育的投資太少，竟不到ＧＤＰ的百分之零點五，導致產業附加價值低、年輕人「低薪」。國家經濟發展應投資ＡＩ和高等教育。他也提到，轉型雙語國家需要時間、師資，成功關鍵在於ＡＩ的進展，相信ＡＩ可以「打破城鄉差距，讓空間距離縮小」。