教師互挺／雲端共學 八校師生成夥伴

新科技教學 花蓮多間國小自二○二一年起利用線上視訊，讓同年級學生一起上頭痛的數學課。老師說，同儕能增強學習動機。圖／蘇淑菁提供

舞鶴國小校長連吳卿：黃正強從入學以來就是「一人成班」，等了四年，終於開心地說「我有同學了！」

「老師，我好想請校長幫我買一個同學。」在花蓮一所廿人小校任教的老師說，這是學生最常告訴她的話。不只孩子，在偏鄉，連老師都覺孤軍奮戰。

為幫孩子找同學、幫老師找備課夥伴，「小校生態圈跨校共備共授」計畫應運而生。花蓮縣鶴岡、舞鶴、大榮、新社等國小自二○二二年起利用線上視訊，讓同年級學生一起上頭痛的數學課；隔年更擴大為八校參與。

舞鶴國小教室裡只有一套課桌椅，五年級的黃正強（化名）拿著紙摺來摺去，他正在學習「分數」。網路這頭的他看起來孤單；幸好鏡頭彼端，他有十幾位同學一起搞懂分數。期末最後一堂課是八校「網友見面會」，雲端同學相見歡，「同學」一詞，變得真實起來。

要做到跨校共學，每位老師都要有能力協助教室裡的學生，順利用數位工具上課。參與計畫、負責輔導偏鄉師資的國教署「商借教師」蘇怡菁說，疫情讓老師發現：「數位簡直是偏鄉教學的救星。」跨校共同備課、授課，對師生都有好處，他們可以翻過學校圍牆，在雲端成為夥伴。

舞鶴國小教務主任余晨慧說，一人教室裡，有些學生是「小霸王」；一旦在線上「同學」了，「孩子會希望在同儕面前表現好，提高自我要求。」實施跨校共學前一年，黃正強國語、數學學力測驗成績都不及格；上了一年「有同學」的數學課，兩科都及格了。

拜網路之賜，偏鄉小校甚至能跨縣市共學。雲林縣樟湖生態國中小、新竹縣峨眉國中兩校上線學生物。由生物專長的峨眉國中教師周政翰主講；另一校的老師陳郁仁則作為班上助教。誠致教育基金會董事長李吉仁說，「這樣，老師就得救了」。

國中自然分為理化、生物、地科；但偏鄉小校至多聘一位教師。非生物專長要教生物，準備起來一定慢，還好可以跨校共享專長師資。李吉仁指出，小校以「結盟、打群架」迎戰少子化，孩子教育品質更有保障。

但在台東推動「小校共學」的教育處科長周盈璋指出，「中央以為給資源，學校就會自己動起來。」還是需要建立一套機制，才能促使單兵組成戰隊，搶進「偏鄉教改」的灘頭堡。