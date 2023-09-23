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AI老師來了 偏鄉教育契機

聯合報／ 記者周妤靜劉十賢／台北報導
民主進步黨總統參選人賴清德（左）下午在均一平台教育基金會董事長兼執行長呂冠緯（右）陪同下，出席2030教育AI年會趨勢論壇開幕致詞，與聆聽偏鄉教育與AI座談後分享心得。記者蘇健忠／攝影
民主進步黨總統參選人賴清德（左）下午在均一平台教育基金會董事長兼執行長呂冠緯（右）陪同下，出席2030教育AI年會趨勢論壇開幕致詞，與聆聽偏鄉教育與AI座談後分享心得。記者蘇健忠／攝影

你怎麼描述偏鄉？很偏、很可憐？在ＡＩ時代，偏鄉能被重新定義，成為科技與教育創新的基地。

副總統賴清德說，偏鄉的學生少、教師員額也少，難聘到專科教師。但是「人工智慧就是專科中的專科。」ＡＩ老師能夠補位，「讓每一個老師多一個助教，每一個學生多一個老師。」

均一平台教育基金會為高中以下學生打造線上學習平台，昨起在台北華山文創園區舉辦為期三天的「二○三○教育ＡＩ年會」，邀藍綠白總統參選人分享對台灣教育和ＡＩ趨勢的願景。

昨首日由賴清德打頭陣，今天則是國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲出席。

均一平台教育基金會董事長暨執行長呂冠緯表示，聯合報與願景工程基金會合作的「偏鄉教改難」專題報導，讓社會再次討論偏鄉缺老師的問題、關注偏鄉教育政策。

呂冠緯表示，期待未來總統開創「教育ＡＩ工作圈」，整合民間團體、教學現場、學術機構、執政團隊。

賴清德表示，未來偏鄉教育會因人工智慧受衝擊或受益，關鍵在於師資培育，當「班班有網路、生生用平板」的基礎建設完備了，下一步是備齊能夠善用線上工具的師資、開發與時俱進的課程。

賴清德指出，老師有ＡＩ協力傳遞資訊、提供學生個別化的學習內容，「省下的時間，能帶給學生更多幫助」。

教育部資訊科教司長李政軒表示，「不希望老師為數位而數位」，未來政府將以「數位師資培訓工作坊」訓練老師的數位教學知能，並在這個月發布官方版「數位教學指引」，讓現場老師不會在數位教育藍海中迷航。

花蓮縣立三民國中校長林國源說，時代在改變，ＡＩ和數位工具等創新投入，不只需要現場老師的配合，期許未來總統促進公私協力，讓民間團體、企業一起「打群架」解決教學現場的問題。

屏東縣教育處前處長王慧蘭說，數位政策、雙語政策立意都很好，但是要考量到偏鄉的人力配置，「都會一校上千人；偏鄉全校加起來十幾人。」卻要承接一樣的政策，需要有更多元專業的人力進到校園協力。

ＴＦＴ董事長劉安婷說，過去十年來，人人預設偏鄉需要幫助，其實偏鄉的潛能、主體性更需要被看見，不只是扶弱或補償，要從國家的高度重視地方的經驗，找到突破難關的方式。

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