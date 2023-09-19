不捨小兄弟成孤兒 高市府：會負起照顧責任

高雄羅姓夫妻遭樓下鄰居砍死，5歲及6歲兩稚子目睹行凶過程，不僅出現心理創傷，也成了孤兒，處境讓各界同情，高雄市長陳其邁昨說，「相信很多人跟我一樣感同身受」，市府一定會負起照顧這兩名小朋友的責任，也請家屬放心。

檢方昨複驗羅姓夫婦遺體，兩稚子雖是全案唯一目擊證人，檢察官考量孩童心理狀況，決定不以傳訊方式製作筆錄，改由社會局安排專業醫療團隊協助訊問，並做證詞可信度與創傷等鑑定，鞏固孩子證詞及維護權益。

案發後，羅姓夫妻的家屬曾抱怨，社工探訪僅待不到10分鐘，確認兩名孩子無須安置即離去，未再聯繫只傳簡訊關心。陳其邁前天下午率社會局長謝琍琍、教育局長謝文斌等人慰訪家屬及孩童，表達社會局做得還不夠，應檢討並做得更好。社會局將提供孩子心理諮商、喪葬事宜、法律等協助。

市府表示，陳其邁允諾家屬會請專科醫師協助孩童後續心理復原，若兩名孩童需轉學、轉換環境，教育局也會配合協助。至於有善心人士有意捐款協助教育基金，社會局社會救助金專戶會依指定捐款專款專用。

陳其邁昨受訪時說，這段時間應給家屬及兩名孩童更多支持，尤其心理復原及生活照顧都是長期性工作，相信很多人跟他一樣感同身受，市府一定會負起照顧這兩名小朋友的責任，將結合各方資源全力照顧、輔導。

社會局指出，目前除全力協助孩子生活穩定及心理健康，也深切檢討社工專業，應依案況提供適切服務，兩名孩童可能會出現創傷後壓力症候群的身心反應，已提醒及教導家屬如何照顧。