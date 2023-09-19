高雄夫妻命案遺體複驗 發現2新刀傷

男子吳龍滿涉殺害樓上鄰居羅姓夫妻，留下一對稚齡幼兒，檢警昨進行遺體複驗，羅男父親及蔡女兄長等親友到場，神情哀戚未發一語。警方鑑識人員攜凶刀等證物供調查，檢方初驗時羅男胸、腹及右手遭刺7刀，蔡女手、腰有4刀，昨複驗另在兩人身上發現2處刀傷，部分傷勢深及臟器，導致兩人出血過多死亡。

家住高雄武廟路一棟大樓13樓的吳男（63歲）疑因噪音問題，15日上午約7時40分走上14樓，持刀殺害羅姓（35歲）及蔡姓（36歲）夫妻，兩名讀小一和幼兒園中班的稚齡男童逃過毒手，但頓時成孤兒，也成了全案唯一目擊證人。

吳男案發後逃逸，近3小時在屏東枋寮被捕；吳不願配合警詢，全程保持緘默，檢察官認為吳犯重罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢警16日初步相驗時，發現死者羅男的胸、腹、右手遭刺殺約7刀、妻子左手和腰部中4刀，昨上午10時許進行死者夫妻遺體複驗，羅男父親和蔡女兄長等家人到場配合，對夫妻無辜遇害慘死，家屬悲痛，未發一語。

鑑識人員昨攜凶刀等證物，供檢方比對。檢方昨複驗在兩死者身上另發現2處刀傷，其中部分傷勢深及臟器，導致兩人出血過多死亡。

涉殺害羅氏夫妻的吳男，檢方複訊及聲押庭上仍全程緘默，堅不吐露殺人動機，檢方已採證兩名死者血液及凶刀跡證比對，希望補強吳男涉案證據力，近期將再提訊吳男釐清案情。