高雄苓雅2死命案 社會局安排失親童心理諮商
高雄羅姓夫婦遭樓下吳姓男子殺害，市府社會局今天指出，失去雙親的2名孩子已出現心理創傷反應，會安排心理諮商；另外有善心人士想捐助教育費，這部分會再跟家屬討論。
高雄市長陳其邁今天上午接受媒體聯訪時說，昨天有跟教育局、社會局、副秘書長等人探視家屬及2名孩子，這段時間應給家屬及孩子更多支持，尤其心理復原及生活照顧都是長期性工作，相關照顧、輔導，市府一定全力落實。
市府社會局今天表示，2名孩子已出現心理創傷反應，心理師已跟家屬聯絡，今天會先跟孩子建立關係，之後會進行心理諮商；另外，有善心人士想捐助2孩子教育費，會捐助到大學畢業，這部分會跟家屬討論，用社會局專戶專款專用。
住在高雄市苓雅區的羅姓夫妻15日遭樓下吳姓男子殺害，今天上午進行複驗，確認致命傷，家屬也到場配合檢警複驗程序，神情哀戚，全程不發一語。
2名孩子的阿公日前向媒體提供1份聲明，未來全家人將堅強起來，將2人留下的一雙稚子當「小小兒子」來養，期許2個孫子能早日走出陰霾，迎向真正光明。
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