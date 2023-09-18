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善心人現身 願資助兩兄弟至大學畢業教育費

聯合報／ 記者吳慧芬徐如宜／高雄報導
高雄市長陳其邁表達社會局做得還不夠。記者卜敏正／翻攝
高雄市長陳其邁表達社會局做得還不夠。記者卜敏正／翻攝

高雄羅姓夫妻遭殺害，兩名稚子目睹出現心理創傷，家屬抱怨社工處理方式；社會局昨表示會檢討，已安排心理師對小兄弟心理諮商，並透露有善心人士願捐款幫助兩兄弟直至大學畢業的教育費。

羅姓夫妻雙亡，五歲與六歲兒子成孤兒，社會局人員說，兩兄弟確實出現心靈創傷徵兆，原本開朗活潑變得安靜、不愛講話。

阮綜合醫院身心內科主任胡學錦說，「要他們忘記是不可能的」，這對兄弟現需有人陪伴與傾聽，心理輔導與追蹤可能得長達十年；兩兄弟是凶殺案目擊證人，得配合檢警調查，「要交待父母被殺過程，會加深傷痛記憶，是很殘忍的事，如果可以，次數愈少愈好。」

檢察官今天複驗，社會局已洽妥受過司法訓練心理師陪孩子做筆錄，昨天也與孩子奶奶聯絡，明天會由社工陪同，讓兩名孩子接受心理諮商

社會局說，十五日接獲通報，社工即到場安撫孩子及評估安置需要，因孩子已安頓妥，親屬表示不要吵孩子，社工才先離開；當日下午有打電話聯絡訪視事宜，家屬暫時婉拒。

社工後續傳簡訊關心，並留下聯絡電話，前天再發簡訊，晚上家屬致電表達希望協助事項，社會局都積極處理。

市長陳其邁昨下午前往慰問家屬，表達社會局確實做得不夠，應該要檢討。社會局副局長葉玉如說，本案最初因尊重家屬，期許給家屬更多空間和時間，或許討論、互動不足，一定會檢討，也會給家屬更多協助和關懷。

市議員陳美雅說，社工人數、專業訓練，都會影響服務品質，通報系統應更細膩，建立社工緊急應變能力，市府應採取更積極作為。

社工 兄弟 心理諮商 心理師 陳美雅 陳其邁

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