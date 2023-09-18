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犯嫌沉默 兩童關鍵證人「小心二度傷害」

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高雄市苓雅區武廟路大樓日前發生吳姓男子（中）疑因噪音問題，殺害樓上羅姓夫妻，震驚社會，也凸顯現行體制對「目睹兒」保護嚴重不足。圖／聯合報系資料照片
高雄市苓雅區武廟路大樓日前發生吳姓男子（中）疑因噪音問題，殺害樓上羅姓夫妻，震驚社會，也凸顯現行體制對「目睹兒」保護嚴重不足。圖／聯合報系資料照片

高雄羅姓夫妻遭鄰居殺害，兩稚兒目睹，羅母擔心孫子已心理創傷，警方還要多次做筆錄，「難道不能整合？一次性把相關問題整理好。」律師表示，小孩是全案唯一目擊證人，凶嫌不吐實，檢警為求證據補強只能請孩童再做筆錄，以免凶嫌未來脫罪；不過警方警詢方式可再周延，避免二度傷害。

苓雅警分局解釋，第一時間為確認犯嫌身分，家屬陪同下由女警筆詢孩童事發過程，確認後三小時內逮捕吳男，後為周全指認程序，才再次通知家屬需做筆錄，強化證據力；家屬不同意見已呈報檢方，改以職務報告代替。

律師李茂增說，小孩目睹凶案，法律上是「證人」，本案犯嫌拒絕陳述殺人動機且保持沉默，除監視器、凶刀等證物外，人證就是兩名孩童。

他表示，案發過程未來必成法庭攻防焦點，須補強細節，確保被告判有罪，否則被害人已死，犯嫌又不說，可能變成活的人欺負死人。李茂增認為，警方應和家屬好好溝通。

雄檢前襄閱主任檢察官、律師徐弘儒說，依刑事訴訟法規定，兒童作證雖無具結能力，但並非無證據能力，是否可信屬證明力問題，由檢察官或法官審酌認定。本案被告拒絕偵訊或否認犯罪，兩位兒童為案發過程目擊證人，其指證為直接證據，也是關鍵證據，警方為還原犯罪真相，約談詢問有必要性，無不當之處。

律師 檢察官 監視器 殺人

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