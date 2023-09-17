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噪音擾鄰釀悲劇 陳其邁指示局處檢討

聯合報／ 記者王昭月徐如宜／高雄報導
高雄夫妻命案，市長陳其邁指會檢討落實公寓大廈管理。記者王昭月／攝影
高雄夫妻命案，市長陳其邁指會檢討落實公寓大廈管理。記者王昭月／攝影

高雄吳姓男子疑不滿樓上噪音憤而砍死鄰居，羅姓夫妻身亡遺下兩名幼子，市長陳其邁指現代公寓大樓愈來愈多，噪音擾鄰事件層出不窮，如何精進公寓大廈的管理、噪音擾鄰的糾紛調處，市府會再作檢討。

羅姓夫婦命案凸顯噪音擾鄰問題，陳其邁指凶嫌有內科疾患，無精神疾病就診記錄，如何更早發現潛在風險，將由衛生局、社會局及治安機關加強預防。

環保局表示，據噪音管制法第6條，製造不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧的聲音者，由警察機關依相關法規處理。因大樓住宅樓層間噪音非連續性，2021年內政部營建署修正建築技術規則，2022年元旦起建築樓板須符合58分貝以下的隔音性能。

高市工務局長楊欽富說，現行噪音擾鄰問題不外乎公寓大廈往下層排水，或給水管開啟水龍頭時發出「迸」聲響的水錘現象，若是樓層高的住戶，沖擊下來的聲音就會很大，克服方法可要求新大樓改為當層排水，但舊大樓部分則需再設法。

至於樓上打球、移動桌椅所產生的樓板衝擊音，去年中央已規範地板須加裝隔音墊，因此未來新大樓加做隔音設備後，樓板或牆壁沖擊音即能降低。

噪音 公寓 陳其邁 命案 精神疾病

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