高雄夫妻慘死 尋獲凶刀犯嫌羈押

高雄市苓雅區吳姓男子疑自認遭噪音干擾，涉持刀殺害樓上鄰居羅姓夫妻，警方漏夜在高屏溪畔尋獲可疑凶刀，但吳男警詢過程全程保持緘默，昨天被警方依殺人罪移送高雄地檢署，檢察官認為吳男犯後變裝逃逸，顯有逃亡、滅證之虞，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，吳男（六十三歲）對殺人動機，僅提及「已經是長久以來的問題」，至於真實動機、犯案過程等相關犯罪細節，以及查扣刀具是否確為凶刀？吳男偵訊時均行使緘默權，案情有仍待進一步調查釐清。

警方調查，吳男犯案後往南逃竄，曾進入銜接高屏的萬大橋高雄端橋下，研判下橋丟棄凶刀，昨天凌晨一點多在溪畔尋找凶刀時，發現吳男丟棄的外套，外套內掉出一把水果刀，懷疑是凶刀，扣案鑑識。

吳男住在高雄市苓雅區武廟路某大樓十三樓，疑認為十四樓住戶的羅姓夫婦家常製造噪音，令他心神不寧，多次向大樓管委會及管理公司幹部反映，但雙方協調無結果，沒想到前天發生重大命案。

介入調解的大樓管理公司陳姓組長說，羅家夫婦生前認為「噪音問題存在已久」，不認為是家裡製造噪音；鄰居也覺得噪音另有來源，不是羅家製造，陳男懷疑是水管水流壓力形成的「水錘效應」造成，但是不被吳男接受。

昨天網路有篇疑為羅男妹妹的發文，內容指嫂子曾和吳男說過噪音非她家產生，有次樓下找管委會一起上來，結果家裡根本沒有人，但樓下卻不停投訴，嫂子一直在努力改善跟解釋，家裡為此弄了地墊，連小孩都會下意識不要跳，怕吵到樓下阿伯，如果他們真那麼吵，怎麼協調多次都沒抓到？

文章提及，兄嫂幾乎每個月都會有個周末不在高雄，有次他們從外地返家，被管委會說週末很吵，可是週末他們並不在高雄。原ＰＯ痛陳，「我們那麼努力對世界溫柔，結果回報的只有殘酷嗎？我兄嫂這輩子沒做錯什麼事，卻是這樣跟孩子天人永隔」。

前天上午近八點，吳男趁羅家小孩開門空檔，持水果刀闖入羅家，當著小孩的面先後殺害羅姓夫婦，兩個小孩嚇壞衝下樓找管理員求救，警方於案發三小時後在屏東枋寮逮捕吳男。

昨晚家屬無助透露，社會局社工案發後到場關心，但只停留十分鐘，獲悉不需安置就離開，也未再聯繫，只傳簡訊。

另警方多次要小朋友作筆錄，提出夜間詢問要求，羅男母親說，願意配合檢警偵辦，但能不能一次性問完。

社會局回應，本案兩幼童是證人，如果家屬認為有需要社工陪同，可聯繫社會局；警方表示，事發後大家都希望能盡快蒐證，會再加強教育。