噪音傷人、殺人案 今年至少5起

高雄市發生夫妻雙亡命案，二位年幼孩子在場目睹行凶過程，諮商心理師指出，目睹案件的孩童至少要接受三至五年心理治療，才有機會撫平創傷，接手照顧兩名孩童的親戚、學校老師等周遭成人，則應有創傷知情能力，對孩童異於常人的行為別過度責難，否則會影響創傷調解效果。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事羅惠群表示，目睹凶案現場是極大的創傷，孩童年齡分別才小一、大班，須留意「急性創傷反應」，孩子事件初期會出現作噩夢、恍神、注意力不集中等症狀，現場血跡、致命傷口等駭人畫面，恐會反覆在孩童腦中上演，導致夢中驚醒、情緒不穩等狀況。

「照顧者是否做好準備將是關鍵」。羅惠群說，孩子均在須由父母照顧的年紀，交由親戚安置後，離開居住地後生活、照顧模式都須謹慎調整。孩子因創傷恐出現尿床、情緒崩潰等不符實際年齡之行為。主要照顧者、學校師長須有「創傷知情」能力，關懷接納孩子，避免過度責難，否則孩童壓抑情緒，對創傷調解會有負面影響。

高雄苓雅區武廟路一處大樓疑因噪音問題，導致羅姓夫婦遭吳姓鄰居闖入家中殺害，警方在命案現場拉起封鎖線。記者林保光／翻攝

「若沒有好好處理，悲傷情緒會在孩童心中累積成為壓力。」羅惠群表示，若孩童持續壓抑情緒，長大成人後，在新聞畫面等看到類似情境，恐引發情緒反應，導致與他人關係難以延續，甚至影響求學工作。

部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏則表示，今年至少發生五起「噪音傷人、殺人」案件，其成因包括精神疾病如憂鬱症、創傷壓力症候群相關，也與嚴重顏面神經失調、內耳淋巴失調、顳顎關節炎等造成的聽覺過敏有關，可藉神經科、耳鼻喉科治療改善。年初基隆一起類似案件，經司法精神鑑定後，認定作案老翁有幻覺、妄想等症狀。本案則有待進一步釐清成因，並評估是否安排司法精神鑑定。