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不滿樓上吵 水電工破壞水管判拘役

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄報導
水電工不滿公寓樓上製造噪音，兩度在自家天花板管線動手腳，導致樓上住家浴廁排水管堵塞。圖為水電工示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
水電工不滿公寓樓上製造噪音，兩度在自家天花板管線動手腳，導致樓上住家浴廁排水管堵塞。圖為水電工示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

高雄白姓水電工不滿公寓樓上租客製造噪音，竟利用自身專業搞破壞，兩度在自家天花板管線動手腳，導致樓上住家浴廁排水管堵塞，讓詹姓屋主的租客接連被迫搬離，經攝影機查出堵塞主因，白男惡行才東窗事發，檢方依妨害自由罪起訴白男，法院判拘役五十天，得易科罰金。

據調查，一開始白男難以忍樓下承租戶范姓女子租屋處傳來噪音，先在去年五月廿七日上午，持水電工具從自家五樓天花板的頂板夾層中，將連結詹男主臥室的浴廁排水管暴力截斷，又私自安裝球筏開關裝置，導致汙水排不出去，上層住戶根本無法使用浴廁，馬桶、洗手台等基本設備，嚴重影響生活品質。

由於租屋處排水問題無法立即解決，范女迫於無奈，只好搬離詹姓房東的公寓，之後由另名陳姓男子承租入住。

白男發現陳男進住後，噪音問題依舊存在，白男對吵雜聲忍無可忍，去年十一月故技重施，先破壞天花板與上層住戶的連結管線，致使詹男迫終止與陳男租屋合約。

詹男事後用管道攝影機拍攝主臥室浴廁及客用浴廁水管，竟發現有兩個詭異的球閥開關，經報警處理，今年二月由檢警進入白男家中搜索，查扣球閥開關，白男才坦承自己的惡鄰作為。

對於鄰居噪音問題，律師呂文文表示，白男應朝合法管道處理，首先可請管委會出面，協調雙方共同改善居住品質，若自覺權益受損，可蒐證報案透過訴訟解決，逕自通報檢舉，反倒產生住戶間對立，最好能透過管委會做理性溝通，依公寓大廈管理條例規定，住戶發生喧囂時，管委會應予制止或按規約處理。

警方指出，如是經常性妨害安寧案，可依社維法相關規定處理，當事人制止後仍不遵從，可依違反公寓大廈管理條例，由管委會通報主管機關的工務局建管處來處理。

公寓 管委會 噪音

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