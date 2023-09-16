大樓鄰居噪音糾紛 難向法院舉證

高雄市苓雅區發生羅姓夫妻遭惡鄰殺害案，引發社會矚目。都會區民眾多居住公寓大樓，噪音成為鄰居間口角爭執傷和氣的因素，常對簿公堂。

法界人士指出，千金難買好鄰居，鄰居若長期製造噪音，建議先尋求管委會或調解管道解決糾紛，訴訟要勝訴關鍵在於「舉證」。

法界人士說，居住安寧是受保障的法益，若鄰居長期製造逾越一般人社會生活所能容忍的噪音，可依公寓大廈管理條例第廿二條第一項「惡鄰條款」規定，督促改進或要求限期改善未果，可透過決議方式向法院訴請強制遷離。

他指出，例如居住的公寓大樓沒有管委會，住戶可依民法第十八條、第一八四條、第七九三條規定，主張身體健康等權利受影響，請求鄰居損害賠償醫藥費、精神慰撫金，並排除侵害，要求鄰居不得再製造噪音、喧囂或擾人安寧的行為。

但實務上，住戶循民事訴訟請求損害賠償，舉證並不容易，勝訴很難，尤其是不規律、不定期的噪音，舉證更加困難，即使提出錄影錄音佐證，也難讓法院判別聲響來源、分貝大小或持續時間長短，且聲音容易失真；報案或向環保局檢舉，若警方到場已無噪音，或環保局人員檢測數據未超標，也難以成為有利證據。

法界人士指出，遠親不如近鄰，鄰居間關係首重和諧，若不幸鄰居製造難以忍受的噪音，建議不要逕自找對方麻煩，可先尋求管委會制止或依規約處置，或透過調解等軟性管道溝通解決雙方紛爭，維護居住生活品質，也避免造成住戶間對立。

他表示，如非得走到訴訟，蒐集證據相當重要，基本包括錄音、錄影、提出管委會協調紀錄、報案或檢舉紀錄，自行準備分貝計測量，請鄰居作證等，讓法院能清楚判斷噪音與居住安寧權受侵害間的因果關係。