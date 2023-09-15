莽鄰砍殺高雄夫妻數刀…案發3小時落網拒夜間偵訊 陳其邁發聲了

羅姓夫婦今天上午在高雄市苓雅區家中身中數刀死亡，行凶的鄰居63歲吳男逃往屏東枋寮，案發3小時落網。市長陳其邁說，非常痛心，安置照顧小朋友最重要。

陳其邁晚間透過訊息表示，自己非常痛心，因此第一時間除了指示警察局，務必迅速破案將嫌犯繩之以法，嚴懲暴徒、追查行凶動機；也要求社會局與教育局，務必給小朋友最好的安置與照顧。

陳其邁也說，社會局已立即派社工到現場協助安撫孩子，交由親屬安置照顧，後續持續關心孩子的情形，並連結教育局的輔導資源陪伴。

另外，學校已經啟動輔導機制，協助孩童在返校後安心就學，輔導諮商中心也會介入協助。警方也於3小時內火速破案。

警方原訂今晚10時要將吳男移送地檢署，但因他拒絕夜間偵訊，晚間7時30分由分局解送至拘留所，明天偵訊後再移送地檢署複訊。