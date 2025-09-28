調升最低工資 也要設法精進技能

2023年各行業薪資中位數的資料顯示，工業及服務業部門的薪資中位數皆低於平均數，這主要反映近來年輕勞工占比逐年提高。另外，近日最低工資審議委員會決議明年起調高最低工資3.18%。雖然政府從2016年起，年年調高基本工資，但低薪行業員工的薪資增幅卻仍遠落後基本工資的增幅。

2023年各行業總年薪的中位數及平均數差異頗大。中位數最高為石油及煤製品業的121.4萬元，而最低為教育業（含幼教、補習班及駕訓班）的37萬元。平均數則以教育業的33.4萬元墊底，而以金融及保險業的98.2萬元掄元。行業薪資中位數的排序與平均數的排序不同，代表各行業內的薪資分布情形互異。

2023年時，我國工業及服務業部門的薪資平均數皆較中位數高出10%以上。不過，就各別行業而言，卻不乏出現薪資中位數高於平均數，也就是高薪者占比相對較高的現象。例如， 2023年薪資中位數或平均數位居前12名的行業，有六個行業出現這種情形；包括，石油及製品業、電力及燃氣供應業、化學製品及肥料製造業、飲料及菸草業、金融及保險業、與運輸及倉儲業。其中，後兩個行業屬政府高度管制，由於其近來僱用人數停滯不前，資深員工比重相對較高。

相對地，另外六個高薪的行業出現薪資平均數高於中位數的情況，包括：電腦、電子產品及光學製品業；電子零組件業；出版影音及資通訊業；專業、科學及技術服務業；醫療保健及社工服務業；與產業用機械設備及安裝業。這些行業多屬政府低度管制，且因近來蓬勃發展，對員工需求不斷增加，導致資淺員工比重相對較高。

勞動經濟學裡的「人力資本理論」，可以解釋為何行業間以及行業內會出現員工薪資差異。該理論認為，教育及在職訓練等人力資本投資方式，可以提升職場上的生產力，而企業主則會支付較高薪資給生產力較高的員工。因此，勞工初入職場的薪資差異，取決於其在校期間學習到專業技能難易的程度。

例如，前文所提及12個最高薪的行業，其員工在求學階段須耗費大量時間及金錢，以學習到專業技能。相對地，比較今年1至7月的經常性月薪平均值，發現三個最低薪的行業，包括，教育業3.14萬元、住宿及餐飲業3.5萬元，及其他服務業（含美容、美髮及按摩業）3.66萬元。這些行業的新進員工在求學階段未精進學習專業技能，故需和大量其他類似情況的求職者，去競爭略高於或接近基本工資（每月28,590元）的工作。

至於同一行業內員工薪資的差異，主要反映其在職場上累積的邊作邊學效果。換言之，工作經驗愈多的員工，其生產力隨而提升，故薪資也跟著增加。因此，資深員工薪資較資淺員工高，是反映他們在職場上人力資本投資的差異。

回到最低工資調升的議題。雖然政府此舉是幫低薪行業員工加薪，但實際效果有限。2024年基本工資較2016年增加37.3％，而同一期間，教育業、住宿餐飲業及其他服務業的平均總薪資則分別增加37.2%、21%及19.6%，還不如基本工資增幅。不過，教育業增幅相對較高是因政府在2019年及2023年大幅提升幼兒托育及教保員的薪資。其他二個行業的薪資增幅和服務業部門20.3％的平均總薪資增幅相若，則顯示基本工資調升並未帶動此二個行業的企業主以此增幅為員工加薪。

我國戰後嬰兒潮出生的大量勞工近來陸續退休，導致工業及服務業部門的資淺員工愈來愈多。面對職場上出現大量資淺員工的低薪問題，政府宜先檢討大專院校無法讓學生學習到一技之長的原因，而非一味上調最低工資或要求企業主為低薪員工加薪。