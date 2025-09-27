最低工資漲…估790萬人健保費增 平均每月多繳18元

勞動部「最低工資審議會」拍板決議，工商團體對審議會的決議表達尊重。資方則強調，但也盼政府能盡快公布補貼細節，避免產業疑慮持續擴大。商總理事長許舒博呼籲，政府應提供受創產業配套措施，工總也表達連鎖反應不容忽視，呼籲政府強化配套措施的深度與廣度、審慎留意通膨風險。

2025-09-27 00:55