聽新聞
0:00 / 0:00
最低工資漲…估790萬人健保費增 平均每月多繳18元
明年最低工資月薪調漲為二萬九五○○元，時薪一九六元，連帶影響勞健保。衛福部表示，估七九○萬餘人健保費會受到影響，每人每月健保費平均多繳十八元。
衛生福利部社會保險司代理司長陳真慧表示，最低工資調高後，健保費投保金額級距將修正。而投保身分類別也有三類型會受影響，受雇者約三三八萬人，每月需增加十二元，農漁民約一七四萬人，每月需增加十五元、職業工會約二七一萬人，每月需增加廿八元為最多。
勞保部分，勞動部條平司長黃琦雅表示，明年最低工資勞工自行負擔七三八元，每月較今年增加廿三元，整體雇主負擔的保費成本，一年增加近兩百億元。
