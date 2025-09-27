聽新聞
最低工資漲…估790萬人健保費增 平均每月多繳18元

聯合報／ 記者翁唯真歐芯萌李柏澔／台北報導
明年最低工資調漲，約790萬人的勞健保費也將增加。圖為北市公館商圈物流業工作情形。 （中央社）
明年最低工資月薪調漲為二萬九五○○元，時薪一九六元，連帶影響勞健保。衛福部表示，估七九○萬餘人健保費會受到影響，每人每月健保費平均多繳十八元。

衛生福利部社會保險司代理司長陳真慧表示，最低工資調高後，健保費投保金額級距將修正。而投保身分類別也有三類型會受影響，受雇者約三三八萬人，每月需增加十二元，農漁民約一七四萬人，每月需增加十五元、職業工會約二七一萬人，每月需增加廿八元為最多。

勞保部分，勞動部條平司長黃琦雅表示，明年最低工資勞工自行負擔七三八元，每月較今年增加廿三元，整體雇主負擔的保費成本，一年增加近兩百億元。

相關新聞

勞陣：拒絕低薪台灣 3點呼籲盼建立薪資透明制度

​最低工資審議委員會今日拍板，自2026年起，最低工資將由現月薪28,590元調升至2萬9,500元，漲幅約為3.18...

最低工資漲…估790萬人健保費增 平均每月多繳18元

明年最低工資月薪調漲為二萬九五○○元，時薪一九六元，連帶影響勞健保。衛福部表示，估七九○萬餘人健保費會受到影響，每人每月健保費平均多繳十八元。

新聞眼／漲最低工資 更別忘拉高整體薪資

「最低工資法」今年正式上路，明文規定最低工資應參採消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率，並得參考十項指標，包括勞動生產力、薪資增率、ＧＤＰ結構、家庭收支、最低生活費等。然而攤開昨天最低工資審議會來看，仍以ＣＰＩ、ＧＤＰ為主要參採，其他九項「得」參採指標依舊是「未」參採。

薪資補貼案 工商團體：盼盡快公布細節

勞動部「最低工資審議會」拍板決議，工商團體對審議會的決議表達尊重。資方則強調，但也盼政府能盡快公布補貼細節，避免產業疑慮持續擴大。商總理事長許舒博呼籲，政府應提供受創產業配套措施，工總也表達連鎖反應不容忽視，呼籲政府強化配套措施的深度與廣度、審慎留意通膨風險。

最低工資審議…勞長提薪資補貼案 說服資方

勞動部昨召開最低工資審議委員會，確定明年最低工資調幅百分之三點一八。據了解，會中勞資雙方主要爭點為經濟成長果實如何分配，勞方希望調幅至少百分之四，相當於分配一半的經濟成長成果；資方則主張僅能接受百分之三，相當於僅分配約四分之一，最後折衷取ＧＤＰ三分之一為方案。

最低工資月薪調幅3.18%…商總為弱勢產業發聲 籲政府盡快提配套措施

最低工資審議會議今（26）日拍板，月薪、時薪雙雙調漲，調幅控制在4%以下。商總理事長許舒博表示，此次調幅產業界勉強尚可接...

