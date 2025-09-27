新聞眼／漲最低工資 更別忘拉高整體薪資

「最低工資法」今年正式上路，明文規定最低工資應參採消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率，並得參考十項指標，包括勞動生產力、薪資增率、ＧＤＰ結構、家庭收支、最低生活費等。然而攤開昨天最低工資審議會來看，仍以ＣＰＩ、ＧＤＰ為主要參採，其他九項「得」參採指標依舊是「未」參採。

原意讓調整更制度化、透明化的最低工資法，顯然只是擺著好看。昨天的會議，依舊是勞資雙方角力，學者居中緩頰，最終勞動部拍板定案，和過往的審議會毫無差別。

再者，今年最低工資調幅百分之三點一八，調幅是近十年的後段班，理由是美國對等關稅調整帶來產業不確定性，但另一方面，經濟部卻規畫補助受影響產業。既然有補助措施，為何調幅還要「打折」？企業得雙重保障，勞工卻只能接受縮水調整，合理性令人存疑。

尤其當最低工資經過多次調整後，愈來愈多勞工落入邊際勞工。根據勞動部估算，每四點二七名受雇國人中，就有一人領最低工資，且比率連年上升；若再根據主計總處去年四月底公布的國人家庭財富分配調查報告，被稱為「中產階級」的第三及第四等分的四成家庭加總，僅擁有百分之卅財富，比卅年前驟減八個百分點，顯示中產階級更正在土崩瓦解。

因此，當政府照顧二四七萬名邊際勞工之際，更別忘了是該如何拉高全民整體的薪資。更何況近年物價依舊持續上漲，如租金、民生開銷等，這樣的調幅連抵銷通膨都顯得微不足道，政府若真的重視最低工資法的精神，就不應該只將焦點放在ＧＤＰ這種總體經濟數據，而是要真的把勞工當作心頭最軟的一塊，全面考量勞工的實質購買力與生活壓力。