薪資補貼案 工商團體：盼盡快公布細節

聯合報／ 記者林海董俞佳／台北報導
勞動部26日召開最低工資審議會，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議，部長洪申翰（中）擔任召集人。 記者林伯東／攝影
勞動部26日召開最低工資審議會，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議，部長洪申翰（中）擔任召集人。 記者林伯東／攝影

勞動部最低工資審議會」拍板決議，工商團體對審議會的決議表達尊重。資方則強調，但也盼政府能盡快公布補貼細節，避免產業疑慮持續擴大。商總理事長許舒博呼籲，政府應提供受創產業配套措施，工總也表達連鎖反應不容忽視，呼籲政府強化配套措施的深度與廣度、審慎留意通膨風險。

許舒博指出，今年ＧＤＰ（國內生產毛額）雖預估可達百分之四點四五，但主要受惠於台積電等半導體及少部分的高科技產業，一般傳統產業哀鴻遍野，服務業營收也沒有明顯成長，尤其旅宿業因國旅不振及海外來台觀光客不如往日，產業營運更加艱困。加上缺工遲遲未解決，企業在人事成本攀升的同時，還得投入額外資源搶人留才，經營環境其實不好過。

許舒博提到，中小微企業承受力有限，最低工資若過度調整，容易導致企業因營運成本上升而削減人力、縮減工時或調漲商品價格，進而推升通膨，最終讓邊際勞工與消費者雙輸。

工商協進會建請政府強化現有的租稅優惠、融資信用保證及產業升級補助等配套措施，並應審慎留意通膨走勢，避免因最低工資調升而進一步推升物價上漲，降低調薪效果，對企業與勞工造成雙重負擔。

對於昨天審議會決定最低工資拍板漲幅百分之三點一八，全國產業總工會理事長戴國榮表示，可以理解雇主團體擔憂美國對等關稅的不確定性衝擊，但這並非全面性的影響，站在勞團的立場，還是認為合理調幅是百分之四，對於最終結果，雖然不滿意、但勉強可以接受。

台灣勞工陣線表示，最低工資只是解決低薪問題的起點，調漲也是必要且基本的保障，盼建立更具體薪資透明制度，改善勞工處境。

勞動部「最低工資審議會」拍板決議，工商團體對審議會的決議表達尊重。資方則強調，但也盼政府能盡快公布補貼細節，避免產業疑慮持續擴大。商總理事長許舒博呼籲，政府應提供受創產業配套措施，工總也表達連鎖反應不容忽視，呼籲政府強化配套措施的深度與廣度、審慎留意通膨風險。

