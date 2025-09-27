聽新聞
0:00 / 0:00
薪資補貼案 工商團體：盼盡快公布細節
勞動部「最低工資審議會」拍板決議，工商團體對審議會的決議表達尊重。資方則強調，但也盼政府能盡快公布補貼細節，避免產業疑慮持續擴大。商總理事長許舒博呼籲，政府應提供受創產業配套措施，工總也表達連鎖反應不容忽視，呼籲政府強化配套措施的深度與廣度、審慎留意通膨風險。
許舒博指出，今年ＧＤＰ（國內生產毛額）雖預估可達百分之四點四五，但主要受惠於台積電等半導體及少部分的高科技產業，一般傳統產業哀鴻遍野，服務業營收也沒有明顯成長，尤其旅宿業因國旅不振及海外來台觀光客不如往日，產業營運更加艱困。加上缺工遲遲未解決，企業在人事成本攀升的同時，還得投入額外資源搶人留才，經營環境其實不好過。
許舒博提到，中小微企業承受力有限，最低工資若過度調整，容易導致企業因營運成本上升而削減人力、縮減工時或調漲商品價格，進而推升通膨，最終讓邊際勞工與消費者雙輸。
工商協進會建請政府強化現有的租稅優惠、融資信用保證及產業升級補助等配套措施，並應審慎留意通膨走勢，避免因最低工資調升而進一步推升物價上漲，降低調薪效果，對企業與勞工造成雙重負擔。
對於昨天審議會決定最低工資拍板漲幅百分之三點一八，全國產業總工會理事長戴國榮表示，可以理解雇主團體擔憂美國對等關稅的不確定性衝擊，但這並非全面性的影響，站在勞團的立場，還是認為合理調幅是百分之四，對於最終結果，雖然不滿意、但勉強可以接受。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言