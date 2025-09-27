最低工資審議…勞長提薪資補貼案 說服資方

勞動部昨召開最低工資審議委員會，確定明年最低工資調幅百分之三點一八。據了解，會中勞資雙方主要爭點為經濟成長果實如何分配，勞方希望調幅至少百分之四，相當於分配一半的經濟成長成果；資方則主張僅能接受百分之三，相當於僅分配約四分之一，最後折衷取ＧＤＰ三分之一為方案。

審議委員、台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，今年的審議過程相對順利。雙方對於反映物價上漲（ＣＰＩ）的共識一致，很快進入討論ＧＤＰ經濟成長果實如何分配，勞資雙方則對究竟分配一半或是四分之一的經濟成長成果產生分歧。

辛炳隆解釋，專家討論後認為，「一半」的分配比率通常適用於經濟穩定期間，而「四分之一」則見於疫情這種特殊衰退時期，今年經濟情勢雖不明朗，但並非重度衰退，最後折衷選擇「三分之一」作為基準，推算後金額落在兩萬九千五百元。

另有委員表示，雖然一開始各方委員面色凝重，畢竟這是美國對等關稅政策上路以來，首次進行的最低工資審議，所幸勞動部長洪申翰在會議中致電和經濟部確認，確定政府將針對受國際情勢衝擊較大的產業提出薪資補貼方案，雖然細節尚未公布，但此舉安撫了資方，使僵局得以突破。

中華民國工商協進會秘書長邱一徹表示，昨審議會中，氣氛並沒有外界認為的劍拔弩張，大家都有充分表達各自的意見，既然調幅已拍板，大家就要共同承擔。

審議委員、淡江大學經濟學系教授蔡明芳分析，此次僅作小幅度調整，主要是根據主計總處公布的數據，考量物價已逐步回落，以及未來產業面臨的經濟風險增加做出的折衷方案。今年下半年以及明年產業將面臨多重挑戰，包括美國二三二關稅調查可能加深、國際貿易摩擦加劇，以及台幣對美元的匯率波動風險，在產業不確定因素升高的情況下，幅度不宜過高。