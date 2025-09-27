最低工資漲3.1%至29,500元、時薪調升至196元 明年元月上路

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
自2026年1月1日起，每月最低工資由28,590元調整至29,500元，調升910元，調幅3.18%。聯合報系資料照

勞動部昨（26）日召開最低工資審議委員會，決議自2026年1月1日起，每月最低工資由28,590元調整至29,500元，調升910元，調幅3.18%；每小時最低工資則比照每月最低工資之調幅，由190元調整至196元。本次調升預估約247萬名勞工受惠，其中本國勞工約208萬人。

勞動部說明，該項調整案將陳報行政院核定。若經行政院核定，最低工資將連十漲，每月最低工資由2016年的20,008元調漲至2026年的29,500元，漲幅為47.4%；每小時最低工資也由120元調漲至196元，漲幅為63.3%。

勞動部長洪申翰表示，勞資雙方對於消費者物價指數年增率(1.76%)應如實反映以維持邊際勞工的實質購買力，作為調漲最低工資參考，勞資委員均有共識。

全國產業總工會理事長戴國榮表示，對結果不滿意，但可接受。他指出，此次勞資最大爭議點在於GDP成長成果如何共享。資方認為調幅不得超過3%，並主張分配GDP的25％，比照疫情期間，讓勞方分享四分之一成果；勞方則認為應有至少4%調幅。最終雙方同意全數反映CPI漲幅1.76%，並納入GDP的三分之一，換算出3.18%的漲幅。

全國商總理事長許舒博表示，此次調幅產業界勉強尚可接受，政府調整最低工資是為照顧邊際勞工，但連十年調漲，除造成企業成本不斷墊高，亦造成絕大多數不領最低工資的勞工受到物價通膨影響，未蒙其利反受其害。

洪申翰指出，對於審議會委員所提，針對受美國關稅等國際情勢影響之產業，提供補貼等配套措施之建議，勞動部後續會與經濟部共同討論，以達到兼顧勞工照顧與產業發展之目標。最低工資是勞工工資的最低標準，企業不應違反規定。目前統計，保全服務業、不動產業、美容美髮汽機車大樓修配等是最常違反最低工資的產業。


