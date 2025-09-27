聽新聞
連10漲…明年最低工資29500元 時薪調為196元

聯合報／ 記者李柏澔董俞佳陳儷方／台北報導
勞動部昨召開年度最低工資審議委員會，最後拍板明年最低工資調漲為二萬九五○○元，時薪則從一九○元，調漲為一九六元。示意圖。記者林澔一／攝影
勞動部昨召開年度最低工資審議委員會，最後拍板明年最低工資調漲為二萬九五○○元，時薪則從一九○元，調漲為一九六元。示意圖。記者林澔一／攝影

勞動部昨召開年度最低工資審議委員會，經過勞資政學四方長達四小時討論，最後拍板明年最低工資調幅百分之三點一八，其中月薪從二萬八五九○元，調漲為二萬九五○○元，時薪則從一九○元，調漲為一九六元。

這也是最低工資連續第十年調漲，受惠勞工人數約二四七萬人。全案陳報行政院核定後公告，明年元旦起實施。

協助企業 經濟部研議配套

據了解，本次勞資雙方委員均要求政府，應針對受美國對等關稅影響產業提供配套措施，勞動部長洪申翰也在會中致電經濟部長龔明鑫，確認是否會針對關稅受影響產業提供薪資補貼。洪申翰會後表示，配套細節仍需與經濟部研議，但方向已明確，將針對「受國際情勢不確定性影響較大的產業」提供補助，以減輕基本工資調漲帶來的衝擊。

經濟部則說，將與勞動部一同研議相關配套，積極協助中小企業，協助方案確認後會公布。

工資調漲 估247萬勞工受惠

據勞動部統計，明年月薪調漲後，約有一七三點九五萬名勞工受惠，時薪則有七十二點九八萬名勞工受惠，兩者合計約二四七萬名勞工受惠，其中本國勞工占約百分之八十四。最低工資已經連續調漲十年，月薪總調幅約百分之四十七點四，時薪總調幅約百分之六十三點三。

洪申翰表示，這次調幅的計算有三大考量，其中對消費者物價指數（CPI）的預估，約百分之一點七六，幾乎沒有爭議，勞資雙方都能接受，但在「經濟成長果實如何與勞工分享」的部分，意見分歧最大。由於國際經貿情勢充滿不確定性，對明年經濟影響難料，雙方歷經反覆折衝，最後才以「取整數」的方式，拍板月薪二萬九五○○元，調幅百分之三點一八。

至於弱勢勞工購買力是否受影響？洪申翰說，根據統計，整體CPI為百分之一點七六，低所得家庭CPI約百分之二點○三，本次調幅達百分之三點一八，仍高於低所得家庭的物價漲幅，「所以在實質購買力上，最低工資勞工是受到照顧的」。

關稅衝擊 資方有財務壓力

餐飲業工會全國聯合會理事長花錦忠表示，雖然勞方委員對此數字並不完全滿意，但在目前國際關稅壓力及部分工廠經營困境下，只能先接受這結果。未來視明年的關稅與產業狀況，再決定是否爭取更合理的調幅。

全國工業總會常務理事何語則說，目前南部不少產業訂單不足，九月一日至十六日，新增八十八家企業實施無薪假，超過六千家受影響，中秋過後恐有更多企業跟進。他強調，基本工資自二萬八百元一路調升至今，對產業財務造成壓力。

