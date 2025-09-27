最低工資調漲 247萬勞工受惠 雇主勞保保費增200億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
明年起，最低工資整體將調漲3.18%，勞動部預估受惠勞工近247萬人。聯合報系資料照
明年起，最低工資整體將調漲3.18%，勞動部預估受惠勞工近247萬人，但隨最低工資上調，雇主、勞工與政府所要負擔的勞保保費也將調漲，負擔成本也將隨之增加，估算勞、資和政府將分別增加11.52億、199.97億及7.68億元的保費成本。

勞動部條平司長黃琦雅指出，每月最低工資由28,590元調至29,500元，約有173.95萬名勞工受惠，其中本國勞工135.02萬人。以現在勞保費率計算，預計明年保費約增加171.85億元，其中勞、資及政府分別增加約7.95億元、159.05億元、4.85億元。

近十年最低工資月薪調整
同時，每小時最低工資由190元調至196元，約有72.98萬名本國勞工受惠。以現在勞保費率計算，預計明年約增加47.32億元，其中勞、資及政府分別增加約3.57億元、40.92億元、2.83億元。

勞動部估算，月薪加上時薪的勞保保費，明年總計增加219.17億元，其中勞、資及政府分別增加的保費成本，約11.52億元、199.97億元、7.68億元。

根據試算，以最低月薪2萬9,500元的勞工來計算保費，明年勞保、就業保險合計費率為12.5%，雇主、勞方及政府負擔比例為7比2比1，雇主負擔為2,581元，勞工自行負擔保費為738元，政府負擔369元。

另外，最低工資調漲後，民眾繳的健保費也將跟著增加，衛福部估算影響790萬餘人，未來每月健保費平均多繳18元，健保收入一年增約43億元。

衛生福利部社會保險司代理司長陳真慧指出，一般受僱者平均每月增加12元，影響人數約338萬人；職業工會平均每月增加28元，影響約271萬人；農漁民平均每月增加15元，影響約174萬人。

除領薪水的受僱者外，雇主、政府同樣須多負擔，預估一年將增加約43億元健保收入，包括民眾17億元、雇主11億元、政府15億元。

最低工資

