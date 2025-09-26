最低工資調漲 工商界籲提供配套

針對最低工資審議會議昨（26）日拍板月薪、時薪雙漲，商總理事長許舒博、三三會理事長林伯豐均呼籲政府應提供受創產業配套措施；工商協進會也提出三點呼籲，包括強化配套措施的深度與廣度、審慎留意通膨風險，以及勞資共體時艱。

商總理事長許舒博表示，此次調幅產業界尚可接受，但面對對等關稅等不確定因素，企業成長動能受限，缺工問題未解，呼籲政府應提供受創產業配套措施。

許舒博指出，政府調整最低工資是為照顧邊際勞工，但連續十年調漲，除造成企業成本不斷墊高外，亦造成絕大多數不領最低工資的勞工受到物價通膨影響，未蒙其利反受其害。

三三會會長林伯豐表示，既然政府已經決定調漲，政府應該要給備受衝擊的企業配套措施，比如所得稅減免，或者紓困計畫。三三會依調漲幅度預估企業每年勞動成本約增加350億元，其中，包含薪資、勞保費、健保費、勞退金、職災保險。