勞陣：拒絕低薪台灣 3點呼籲盼建立薪資透明制度

​最低工資審議委員會今日拍板，自2026年起，最低工資將由現月薪28,590元調升至2萬9,500元，漲幅約為3.18%； #時薪 部分則由現行的190元調高至196元，後續將送行政院核定。台灣勞工陣線指出，調升最低工資除了是回應低薪問題， 更是確保勞工基本生活、 穩定勞動市場與解決缺工的重要政策，呼籲行政院盡速核定，讓相關單位可以有更充足的時間準備行政作業，下一步更要推動薪資透明制度。

​

勞陣表示，近年台灣經濟表現穩健，2024年經濟成長率達4.84%，今年第二季更高達8.01%，全年預估也有4.45%。然而，經濟部與部分委員卻在會前以「關稅不確定」為由，主張停止調整最低工資。如果一方面承認經濟亮眼成長，一方面卻以國際變數為藉口阻擋調整最低工資， 無異於將產業利益凌駕於勞工基本生活之上。所幸，最低工資審議委員會仍遵循「最低工資法」的立法精神，做出調整的決議。

​

勞陣表示，台灣在2024年上路的最低工資法中，已明訂「 消費者物價指數年增率（CPI）」為審議必須參採的指標，以確保勞工實質購買力。此次最低工資調整，正是對此立法精神的落實，也具體回應了維護邊際勞工基本生活的目標。

​

勞陣也表示，下一步將推動薪資透明制度。並提出三點呼籲，包括：上市櫃公司及一定規模企業，應定期公布去個人化的性別薪資差距資訊。修改「就業服務法」第5條，取消4萬元門檻，並縮小薪資揭示範圍。制定薪資透明專法的立法時間表，以更積極的政策手段推動公平薪資結構。