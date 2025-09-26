最低工資月薪調幅3.18%…商總為弱勢產業發聲 籲政府盡快提配套措施

最低工資審議會議今（26）日拍板，月薪、時薪雙雙調漲，調幅控制在4%以下。商總理事長許舒博表示，此次調幅產業界勉強尚可接受，政府調整最低工資是為照顧邊際勞工，但連續10年調漲，除造成企業成本不斷墊高外，亦造成絕大多數不領最低工資的勞工受到物價通膨影響，未蒙其利反受其害。面對美國對等關稅疊加等不確定因素，企業成長動能受限，缺工問題未解，呼籲政府應提供受創產業配套措施，與企業共渡難關。

最低工資審議會議經過四小時的閉門會議後，勞動部拍板確認月薪調漲910元，達到29500元，漲幅3.18％；時薪調漲6元，達到196元，至今年止，已連續10年調漲。

許舒博指出，今年GDP（國內生產毛額）雖預估可達4.45%，但主要受惠於台積電等半導體及少部份的高科技產業，一般傳統產業哀鴻遍野，減班休息人數持續擴增，而服務業營收並沒有明顯成長，尤其旅宿業因國旅不振及海外來台觀光客不如往日，產業再面對這波美國對等關稅衝擊，營運更加艱困。加上缺工問題遲遲未解決，企業在人事成本攀升的同時，還得投入額外資源搶人留才，經營環境其實不好過。

許舒博提到，中小微企業承受力相較大企業是有限的，最低工資若過度調整，容易導致企業因營運成本上升而削減人力、縮減工時或調漲商品價格，進而推升通膨，最終讓邊際勞工與消費者雙輸。此次調幅3.18%，勉強還在企業可承受範圍。

許舒博說明，調高最低工資對改善邊際勞工生活品質確實有其正面意義，但改善低薪並非靠最低工資調整就能達成。在整體經濟景氣前景不明下調漲最低工資，相關法定人事成本亦會連動增加，包含勞健保費率、退休金提撥等支出，將進一步影響企業運營成本。若業者無法吸收，只能轉嫁給消費者，恐引發新一波民生物資漲價，使邊際勞工生活壓力不減反增。

許舒博表示，明年最低工資審議已定案，對許多弱勢產業而言，仍是壓力的開始，政府針對受創產業，應比照疫情期間，提供補貼等相關配套措施，扶持企業共渡難關，才能真正照顧勞工生活、兼顧產業永續發展。並呼籲勞動部盡快與經濟部共同研擬配套方案，以降低對弱勢產業的影響。