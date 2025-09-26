最低工資調幅3.18% 勞陣提3點呼籲盼建立具體薪資透明制度

最低工資審議會今天拍板，最低工資調幅3.18%。台灣勞工陣線表示，此次調整回應了維護邊際勞工基本生活的目標，並盼建立更具體薪資透明制度，改善勞工處境。

最低工資審議會決議，最低工資（114年1月1日前稱「基本工資」）月薪從新台幣2萬8590元調高到2萬9500元、時薪從190元調漲到196元，後續將送行政院核定。

台灣勞工陣線會後透過新聞稿表示，調升最低工資除了是回應低薪問題，更是確保勞工基本生活、穩定勞動市場與解決缺工的重要政策；呼籲行政院儘速核定今天的決議，讓相關單位可以有更充足的時間準備行政作業。

勞工陣線強調，最低工資只是解決低薪問題的起點，調漲也是必要且基本的保障。要進一步消弭低薪結構，仍必須建立具體可行的薪資透明制度，以確保勞工在求職與在職階段都能掌握薪資資訊，並強化工會在薪資談判中的角色，才能真正改善勞工處境。

勞陣提出3點呼籲，第1，上市櫃公司及一定規模企業，應定期公布去個人化的性別薪資差距資訊。第2，修改就業服務法第5條，取消4萬元門檻，並縮小薪資揭示範圍。第3，制定薪資透明專法的立法時間表，以更積極的政策手段推動公平薪資結構。

對於缺工議題，勞陣表示，聲稱最缺工的製造、批發零售、住宿及餐飲業，都是目前領取最低工資的低薪產業；一方面喊國際經貿衝擊、訂單減少，一方面又持續強調缺工，代表其宣稱缺乏的是「低薪」勞工。唯有適度調升最低工資，才能真正留住並吸引勞動力投入。

勞陣指出，面對國際貿易成本與物價波動加劇，維持勞工實質薪資，以促進內需是目前國際間的共識。包括德國、法國、英國、加拿大、澳洲、韓國、日本、菲律賓與越南等，均已確定在2026年調升最低工資，以緩解生活成本上升，回應社會對薪資公平的期待。

勞陣認為，台灣在2024年上路的最低工資法中，已明訂「消費者物價指數（CPI）年增率」為審議必須參採的指標，以確保勞工實質購買力。此次最低工資調整，正是對此立法精神的落實，也具體回應了維護邊際勞工基本生活的目標。