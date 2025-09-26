最低工資討論經濟果實分配 學者建議納就業占比

最低工資審議會今天決議，最低工資調幅3.18%。會中主要爭點為經濟成長果實如何分配，學者建議，未來除整體GDP變化，也納入就業人數占比權重等其他指標。

最低工資審議會決議，最低工資（114年1月1日前稱「基本工資」）月薪從新台幣2萬8590元調高到2萬9500元、時薪從190元調漲到196元，後續將送行政院核定。

審議委員、台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆表示，今天會議過程勞資雙方共識度相當高，大家是在既有架構與默契下討論，都不反對要反映消費者物價指數（CPI），整體過程相當順利，沒有甚麼火爆場面，顯示勞資雙方對結果或許不完全認同，但都可以接受。

辛炳隆指出，會中聚焦討論經濟成長果實如何分配的問題。他以健保協商過程為例說，最低工資審議沒有既定公式，是勞資雙方協商，本來就不是一翻兩瞪眼；〈但是既有要足量反映CPI變化的機制下〉，經濟成長率的分配，就變成回應外在環境改變的唯一彈性機制。

辛炳隆說，勞方原本提出應該反映經濟成長率的一半，不過他在會中提出，那是在平常狀況下，受到美國關稅等影響，明年變數相當大，狀況較為特殊，卻缺乏其他可參考預測值，因此只能用經濟成長果實分配比例做為因應。

行政院主計總處日前發布經濟預測，估2025年經濟成長率為4.45%。有資方代表在會中指出，並非所有產業都很好，且高成長的高科技產業僱用人數少，很慘的產業則僱用人數很多，以僱用少數人產業的經濟成長果實套用在多數人身上，未必適合。

辛炳隆對此表示認同，認為未來可以考慮，除了單一經濟成長率，也加入其他相關指標作為輔佐。例如研究小組可用就業人數占比，將主計總處所公布的當年前8個月各產業GDP成長率，進行加權計算，作為會議資料提供參考，至於此加權結果是否要納入審議參考指標，也可再討論。