GDP三分之一為折衷 勞動部長拍板最低基本工資調幅3.18%

勞動部基本工資審議會拍板，自明年起月薪調升至29,500元、時薪196元。台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆指出，今年審議過程相較過去「算是蠻順利的」，勞資雙方歧見不大，對於反映物價上漲（CPI）的共識也一致，因此很快進入「經濟成長果實如何分配」的討論，最後各方折衷以GDP三分之一為依據推算，金額落在29,500元整數，調幅約3.18%。

辛炳隆說明，過程中資方一度堅持僅能接受3%的調幅，勞方則要求至少4%，雙方一度僵持不下。最後，因勞動部長洪申翰與經濟部確認，確定政府將針對受影響產業提出薪資補貼方案，雖然細節仍待討論，但此舉緩解資方疑慮，使雙方更願意退讓。

在GDP「經濟成長率果實分配」的比例上，勞方主張「一半」應分配給勞工，因此訴求調幅4%、月薪直上4萬元；資方則僅願意釋出「四分之一」，支持3%調漲。辛炳隆解釋，專家討論後認為，「一半」的分配通常適用在經濟情勢穩定的正常年份；而「四分之一」的分配僅在疫情等特殊衰退時期才有。

最終，各方折衝選擇折衷方案，以「三分之一」為依據推算，金額落在29,500元整數，調幅約3.18%，成為勞資雙方「雖不滿意但可接受」的共識結果。

辛炳隆表示，今年的討論雖然雙方各有堅持，但在補貼與數據基礎下，最終達成現場委員可接受的調整水準，會議時間也未過度拖延，整體而言審議過程「比想像中順利」。