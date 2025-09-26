基本工資拍板調漲 洪申翰曝：調幅計算有三大考量

基本工資審議會拍板，自明年起月薪由28,590元調高至29,500元，時薪則由190元調升至196元，調幅約3.18%。勞動部長洪申翰會後表示，身為召集人，他最重要的任務就是協調勞資雙方，縮小分歧並尋求交集，「坦白說，這個過程真的不容易，但我心中只有感謝。」

洪申翰指出，這次調幅的計算有三大考量。其中對消費者物價指數（CPI）的預估，約1.76%，幾乎沒有爭議，勞資雙方都能接受，但在「經濟成長果實如何與勞工分享」的部分，意見分歧最大。由於國際經貿情勢充滿不確定性，對明年經濟影響難料，因此雙方歷經反覆折衝，最後才以「取整數」的方式，拍板月薪29,500元、調幅3.18%。

外界關注調漲後的受惠對象是否以移工為主，洪申翰澄清，事實並非如此。根據勞動部試算，月薪29,500元受惠勞工約173.95萬人，其中本勞約135萬、移工約38.93萬。整體加總受惠人數約246.93萬人，其中本勞佔比達84%，移工則為16%。洪申翰強調，最低工資調漲的最大受惠者仍是台灣勞工。

至於外界質疑會議前洪申翰「致電經濟部長溝通」，他澄清並非針對調幅討論，而是因為決議中涉及「配套措施」，過去都是由經濟部主責，因此必須在會中確認是否獲得經濟部同意。會後已立即向行政院報告。

洪申翰說，配套措施細節仍需與經濟部研議，但方向已明確，將針對「受國際情勢不確定性影響較大的產業」提供補助與支持，以減輕基本工資調漲帶來的衝擊。

對於記者關切弱勢勞工購買力是否受影響，洪申翰回應，根據統計，整體CPI為1.76%，低所得家庭CPI約為2.03%。而本次調幅達3.18%，仍高於低所得家庭的物價漲幅，「所以在實質購買力上，最低工資勞工是受到照顧的，這是我們最核心的關切。」