快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

聽新聞
0:00 / 0:00

基本工資拍板調漲 洪申翰曝：調幅計算有三大考量

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
勞動部上午召開最低工資審議會，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議，勞動部部長洪申翰擔任召集人。記者林伯東／攝影
勞動部上午召開最低工資審議會，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議，勞動部部長洪申翰擔任召集人。記者林伯東／攝影

基本工資審議會拍板，自明年起月薪由28,590元調高至29,500元，時薪則由190元調升至196元，調幅約3.18%。勞動部長洪申翰會後表示，身為召集人，他最重要的任務就是協調勞資雙方，縮小分歧並尋求交集，「坦白說，這個過程真的不容易，但我心中只有感謝。」

洪申翰指出，這次調幅的計算有三大考量。其中對消費者物價指數（CPI）的預估，約1.76%，幾乎沒有爭議，勞資雙方都能接受，但在「經濟成長果實如何與勞工分享」的部分，意見分歧最大。由於國際經貿情勢充滿不確定性，對明年經濟影響難料，因此雙方歷經反覆折衝，最後才以「取整數」的方式，拍板月薪29,500元、調幅3.18%。

外界關注調漲後的受惠對象是否以移工為主，洪申翰澄清，事實並非如此。根據勞動部試算，月薪29,500元受惠勞工約173.95萬人，其中本勞約135萬、移工約38.93萬。整體加總受惠人數約246.93萬人，其中本勞佔比達84%，移工則為16%。洪申翰強調，最低工資調漲的最大受惠者仍是台灣勞工。

至於外界質疑會議前洪申翰「致電經濟部長溝通」，他澄清並非針對調幅討論，而是因為決議中涉及「配套措施」，過去都是由經濟部主責，因此必須在會中確認是否獲得經濟部同意。會後已立即向行政院報告。

洪申翰說，配套措施細節仍需與經濟部研議，但方向已明確，將針對「受國際情勢不確定性影響較大的產業」提供補助與支持，以減輕基本工資調漲帶來的衝擊。

對於記者關切弱勢勞工購買力是否受影響，洪申翰回應，根據統計，整體CPI為1.76%，低所得家庭CPI約為2.03%。而本次調幅達3.18%，仍高於低所得家庭的物價漲幅，「所以在實質購買力上，最低工資勞工是受到照顧的，這是我們最核心的關切。」

最低工資

延伸閱讀

明年最低工資漲幅3.18% 247萬勞工受惠 洪申翰：將與經濟部研議配套

基本工資調漲3.18%…勞部長會中致電經濟部 特定產業有勞工薪資補貼

基本工資拍板調漲 勞動部：將與經部研議配套補助

最低工資今審議 資方贊成調漲「一點點」

相關新聞

2026年最低工資上調 雇主勞保保費成本增近200億元

勞動部最低工資審議委員會26日召開，最終決議最低工資月薪調漲至29,500元、時薪調漲至196元，漲幅3.18%。條平司...

247萬勞工受惠！明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰：將與經濟部研議配套

最低工資審議會今登場，經過勞資政學委員們4小時討論後，拍板明年最低工資調幅3.18%，月薪調漲為2萬9500元，時薪調漲...

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

最低工資審議會今上午10時登場，經過勞資政學委員們4小時討論後，拍板明年最低工資調幅3.18%，月薪調漲為2萬9500元...

最低工資調幅3.18％ 工商協進會：連鎖反應不容忽視，提三點呼籲

針對勞動部「最低工資審議會」今日拍板決議最低工資之調幅為3.18％，工商協進會今日表示尊重，並提出下列看法與建議：

最低工資討論經濟果實分配 學者建議納就業占比

最低工資審議會今天決議，最低工資調幅3.18%。會中主要爭點為經濟成長果實如何分配，學者建議，未來除整體GDP變化，也納...

GDP三分之一為折衷 勞動部長拍板最低基本工資調幅3.18%

勞動部基本工資審議會拍板，自明年起月薪調升至29,500元、時薪196元。台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆指出，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。