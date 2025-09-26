247萬勞工受惠！明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰：將與經濟部研議配套

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
最低工資審議會今順利結束，勞動部拍板明年最低工資調幅3.18%，受惠勞工約247萬人。記者李柏澔／攝影
最低工資審議會今順利結束，勞動部拍板明年最低工資調幅3.18%，受惠勞工約247萬人。記者李柏澔／攝影

最低工資審議會今登場，經過勞資政學委員們4小時討論後，拍板明年最低工資調幅3.18%，月薪調漲為2萬9500元，時薪調漲為196元。勞動部長洪申翰表示，本次的調幅是在勞資雙方共識下的結果，針對受美國對等關稅影響勞工，將和經濟部共同研議相關配套。

從蔡英文到賴清德總統任內，最低工資已經連續9年調漲，月薪從2016年的2萬8元調升至今年的2萬8590元，調幅約42.9%，時薪從120元漲至190元，調幅約58.3%，今天的審議會迎來最低工資連10漲。

本次歷經近4小時的勞資政學四方代表磋商，最後拍板調幅3.18%，2026年每月最低工資月薪為2萬9500元，較今年2萬8590元調漲910元，時薪從現行的190元調升至196元，增加6元，全案將陳報行政院核定後公告，明年元月起實施。

至於最低工資調幅的討論過程，勞動部長洪申翰還原審議過程，對於明年最低工資調漲與否，勞資雙方都是贊成的，這次的調幅也是雙方都能接受的共識。本次拍板的調幅，結果主要考量幾個因素，包含今年消費者物價指數（CPI）預估1.76%，確實比往年稍低，但經濟成長果實應該要和勞工分享，以及考慮美國對等關稅政策影響等。

據統計，明年月薪調漲為2萬9500元，約有173.95萬勞工受惠（本勞135.02萬名、移工38.93萬名），時薪196元則有72.98萬名勞工受惠，總共約有247萬名勞工受惠。此外，過去10年來，最低工資已經連續調漲10年，月薪總調幅約47.4%，時薪總調幅約63.3%，漲幅相當顯著，每次調漲受惠人數都超過200萬人，其中大多數都是本國勞工，對邊際勞工購買力是有實質幫助的。

洪申翰另指出，本次勞資雙方委員都有要求，政府應針對受美國對等關稅影響產業提供配套措施，這部分勞動部會和經濟部一同研議相關配套，至於是否有薪資補貼，並未進一步透露相關作法。

洪申翰特別提到，後續還有一個重要的工作，就是會更強力的要求雇主不能違反最低工資法令，過去的記錄中，違反最低工資比例最高的前3大行業，支援服務業中的支援服務業下的保全服務業高居首位， 其次是不動產業，再來是美容美髮、汽機車修配及大樓管理員等，違反原因包含法遵意識不足、師徒制、或是扣發全勤獎金後低於最低工資等。

洪身和說，接下來會加強對這些行業的宣導，以及提供業者計算工資的相關試算工具和法規資訊，也已請地方政府將違法的事業單位列入強制勞動法遵教育訓練名單當中。

