最低工資調漲247萬人受惠 勞動部研議補貼受關稅衝擊產業

勞動部表示，最低工資審議委員會於26日召開會議，經勞、資、學、政四方委員討論，決定自2026年1月1日起，每月最低工資由28,590元調整至29,500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資則比照每月最低工資之調幅，由190元調整至196元。

勞動部說明，該項調整案將由勞動部陳報行政院核定。若經行政院核定，最低工資將連十漲，每月最低工資由2016年的20,008元調漲至2026年的29,500元，漲幅為47.4%；每小時最低工資也由120元調漲至196元，漲幅為63.3%。

勞動部長洪申翰於會後記者會轉述，本次最低工資審議會，勞資雙方委員於上午進行第一次意見交換，雙方對於消費者物價指數年增率(1.76%)應如實反映以維持邊際勞工的實質購買力，作為調漲最低工資之參考，勞資委員均有共識。

洪申翰說，但對經濟成長率分享部分，資方委員表達因匯率、美國對等關稅等國際貿易政策對國內社會經濟情勢帶來變化，部分產業受到影響，同時經濟成長率是由半導體及高科技產業帶動，傳產及服務業仍面臨諸多困境，建議最低工資應小幅度微調。

洪申翰也說，勞方委員則表達，物價上漲對低所得族群來說更為有感，關於匯率、美國對等關稅等國際情勢變化，政府已陸續推動支持方案協助受創產業度過短期衝擊，不應影響到最低工資的調整。

洪申翰提到，學者代表認為最低工資調整幅度，至少應以消費者物價指數年增率為基礎，至於經濟成長的果實如何分享，勞資雙方可以互相體諒。

經過中午休息勞資雙方委員各自討論，審議會在下午由代表公益方之專家學者提出折衷建議，經勞資雙方數度來回折衝，最終在部長聆聽各方意見後居中協調，獲致本次調幅結論。

洪申翰表示，今年面對匯率、美國關稅等國際情勢改變，部分產業的經營表現受到影響，感謝勞雇雙方在未來經濟情勢仍未定的情況下，彼此體諒、共同決議提升最低工資，保障勞工的基本生活。

勞動部補充，落實《最低工資法》，調升最低工資，是賴清德總統推動「國家希望工程」施政目標的重點工作之一，本次調升預估約247萬名勞工受惠，其中本國勞工約208萬人。

勞動部強調，本次會議結論倘經行政院核定實施，是自105年以來連續10年調漲，月薪將由20,008元提升到29,500元，總調幅達47.4%；時薪將由120元提升到196元，總調幅達63.3%，持續落實照顧基層勞工的承諾。

洪申翰指出，對於審議會委員所提，針對受美國關稅等國際情勢影響之產業，提供補貼等配套措施之建議，勞動部後續會與經濟部共同討論，以達到兼顧勞工照顧與產業發展之目標。

洪申翰強調，最低工資是勞工工資的最低標準，企業不應違反最低工資規定。目前統計，保全服務業、不動產業、美容美髮汽機車大樓修配等其他服務業，是前三名最常違反最低工資的產業。

洪申翰提到，業者違反最低工資的理由，包括成本考量、法遵不足、師徒制等，勞動部將針對這些行業，透過產業團體加強宣導，並提供業者試算工具。除了依法處分雇主，也列入強制法遵教育訓練。