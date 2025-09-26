基本工資拍板調漲 勞動部：將與經部研議配套補助

基本工資審議會今日拍板，自明年起基本工資月薪自28,590元調升至29,500元，增加910元，時薪則由190元調高至196元，調幅為3.18%。

會議過程中，資方委員透露，勞動部長洪申翰曾於會中致電經濟部長龔明鑫，確認是否會針對受影響產業提供勞工薪資補貼。對此，洪申翰在會後記者會表示，確切配套仍待與經濟部研議，但經濟部已同意將針對受國際情勢衝擊的相關產業提出補助。

洪申翰強調，會中致電經濟部並非與經濟部討論調幅，而是確認是否同意決議上所提的相關補助配套方案。他指出，勞資雙方委員均認為應有配套措施，過去也都是由經濟部主責提出並與勞動部合作，因此在最後決議前，需要與經濟部確認。

洪申翰補充，審議會結束後，勞動部已向行政院報告調幅結果，行政院對此表示尊重。