基本工資調漲3.18%…勞部長會中致電經濟部 特定產業有勞工薪資補貼

基本工資審議會今天拍板，自明年起月薪由28590元調高至29500元，調升910元、時薪調幅為3.18%，時薪由190元調高至196元。對此，全國工業總會常務理事何語表示，此次調幅主要是以消費者物價指數（CPI）1.76%為基準，再加上經濟成長率討論後，由勞動部最後定案。有委員透露，會中勞動部長洪申翰致電經濟部長確認將補貼受衝擊產業的勞工薪資。

何語指出，今年上半年經濟成長亮眼，但第四季後景氣預期走弱，24項主要產業中，僅半導體及資通訊電子電腦產業表現較佳，占46%勞動力，其餘22項傳統產業普遍面臨困境。勞工團體原本提出4%的調幅，資方則建議3%，最後由勞動部裁定為3.18%。

中華民國工商協進會秘書長邱一徹表示，今天的調幅已經拍板了，大家就就只能共同承擔，會中大家都有表達各自的意見，討論雖有激烈但也很理性，沒有所謂劍拔弩張，各自觀點都有表達出來，最後就是部長裁示，拍板明年最低工資調幅3.18%，相關配套措施還要等經濟部對外說明。

也有委員透露，會議中勞動部長洪申翰當場致電經濟部長，爭取補貼措施，經濟部已同意編列預算補助受衝擊的傳統產業勞工薪資，並放寬申請流程。過去疫情期間，僅36%至40%的產業符合補助，這次有望擴大適用。

何語表示，目前南部不少產業訂單不足，9月1日至16日新增88家企業實施無薪假，超過6千家受影響，中秋過後恐有更多企業跟進。他也強調，基本工資自20,800元一路調升至今，累計已增加約46%，對產業財務造成壓力。

根據工總估算，本次基本工資調漲3.18%，將使製造業整體勞動成本增加約224億元，對中小型傳統產業影響尤鉅。