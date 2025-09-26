快訊

最低工資審議會今日拍板 工商協進會提出三點呼籲

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
工商協進會建議政府應審慎留意通膨走勢，避免因最低工資調升而進一步推升物價上漲，降低調薪效果，對企業與勞工造成雙重負擔。記者杜建重／攝影
針對勞動部最低工資審議會」26日拍板決議最低工資調幅為3.18％，工商協進會除表示尊重外，同時提出三點呼籲，包括強化配套措施的深度與廣度、審慎留意通膨風險，以及勞資共體時艱。

工商協進會表示，工商界一貫認同並有共識照顧基層勞工，是企業經營者應盡的社會責任，也是永續發展的基礎。本次審議過程中，勞資雙方委員已充分表達立場。

當前臺灣經濟正處於一個特殊處境，表面上經濟數據亮眼，但產業的實際感受卻相當緊繃。在全球景氣波動、對等關稅未定、匯率風險，以及地緣政治等外部不確定因素影響下，多數產業，尤其是內需型及中小企業，仍面臨巨大的營運壓力與結構性挑戰。最低工資的調升，可能影響企業營運彈性與投資意願，進而衝擊產業國際競爭力與長期佈局。連鎖反應不容忽視，基此，工商協進會提出三點呼籲：

一、強化配套措施的深度與廣度；建請政府強化現有的租稅優惠、融資信用保證及產業升級補助等配套措施，並擴大適用範圍、簡化申請流程，使受衝擊較大的微型及中小企業能更有效地獲得資源，維持穩健經營。

二、審慎留意通膨風險；建議政府應審慎留意通膨走勢，避免因最低工資調升而進一步推升物價上漲，降低調薪效果，對企業與勞工造成雙重負擔。

三、勞資共體時艱；企業將共同承擔此次調漲結果，但也期盼勞工朋友能與企業攜手，透過提升生產力與效率，共同克服外部環境挑戰。

