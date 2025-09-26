最低工資審議會今日拍板 工商協進會提出三點呼籲

針對勞動部「最低工資審議會」26日拍板決議最低工資調幅為3.18％，工商協進會除表示尊重外，同時提出三點呼籲，包括強化配套措施的深度與廣度、審慎留意通膨風險，以及勞資共體時艱。

工商協進會表示，工商界一貫認同並有共識照顧基層勞工，是企業經營者應盡的社會責任，也是永續發展的基礎。本次審議過程中，勞資雙方委員已充分表達立場。

當前臺灣經濟正處於一個特殊處境，表面上經濟數據亮眼，但產業的實際感受卻相當緊繃。在全球景氣波動、對等關稅未定、匯率風險，以及地緣政治等外部不確定因素影響下，多數產業，尤其是內需型及中小企業，仍面臨巨大的營運壓力與結構性挑戰。最低工資的調升，可能影響企業營運彈性與投資意願，進而衝擊產業國際競爭力與長期佈局。連鎖反應不容忽視，基此，工商協進會提出三點呼籲：