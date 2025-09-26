最低工資拍板連十漲 勞方估明年月薪破3萬、時薪破200元

勞動部最低工資審議會26日決議，最低工資月薪調漲3.18%，從新台幣2萬8,590元調高到2萬9,500元，時薪從190元調漲到196元，預估影響超過200萬名勞工，後續將送行政院核定。

全國產業總工會理事長戴國榮會後轉述，對於美國對等關稅不確定性的衝擊跟影響，勞方代表了解雇主的擔憂，不過，未來對於從美國進口產品的行業會受到影響，但不是全面性的，因此勞方提出希望調幅在3.4%左右，比較遺憾最終只達到3.18%。

戴國榮提到，對於GDP的部分，資方認為，主計總處預估今年GDP 4.45%，是靠70%出口所創造的經濟成長果實，國內有30%的產業包括傳統製造業、工具機產業、內需產業等，經濟成長率沒有那麼高，若調整最低工資，受影響的是這30%產業。

戴國榮說，勞方提出，政府10月普發現金後，將擴大內需，對於國內經濟成長率也有所提升。有機構預估今年全面經濟成長率會到5%，但勞方展現誠意，沒有以5%作為勞資共享經濟果實的數據，也沒有用最低20%家務所得在CPI超過2%這樣的數據來談。

戴國榮也說，資方提到未來22%產業是衰退的，只有兩個產業是經濟成長，結果創造4.45%的經濟成長率，資方希望未來能夠就產業比去做分類，再來看經濟成長率的數據。這部分，未來研究小組會去做研議，但他認為不能切割，因為經濟成長率還是要看全體的成長率，而不是看個別產業。

戴國榮坦言，勞資之間的落差，實際上是蠻大的，勞方也能體諒雇主目前經營的困境，所以對於這樣的結果雖然不滿意，但還是勉強可以接受。

有關協助措施，戴國榮說，主要由經濟部跟勞動部主責，今天談GDP怎麼分享的時候，有委員特別提出，政府應該要先確定美國對等關稅衝擊那些產業，政府是否給予政策性補貼，如果確定的話，再來看GDP的部分要不要做調整。

戴國榮表示，所以後來洪申翰和龔明鑫有通電話，確定針對美國對等關稅受衝擊的產業，未來會提出政策性的配套措施。至於受衝擊產業到底有多廣、有多少人，細節部分會後還會去做確認。

戴國榮提到，資方特別提到一點，過去這段期間，要申請政府的補貼措施非常困難，只有43%的企業有申請到政府的補貼。洪申翰在會中回應，未來會簡化申請的程序，讓受衝擊的產業都可以申請到補貼。配套措施也會是補貼的方式。

戴國榮轉述，商總提出，內需產業、服務業、觀光旅宿業批發零售業的成長幅度很慢，甚至是衰退的。勞方認為，普發現金有助內需產業擴張，這些產業受到的影響就會減緩，甚至獲利可能成長。

戴國榮預估，有關未來調幅，因為母數越來越大，所以未來調幅應該會縮減，不過明年最低工資若有望調漲，月薪一定會超過3萬元，不過這也已經等了11年了，明年時薪應該也會破200元。