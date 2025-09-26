原建議明年最低工資調幅5%以上 勞方委員：關稅與營運壓力下只好接受

最低工資審議會今順利落幕，明年最低工資調幅3.18%，月薪調漲為2萬9500元，時薪調漲為196元。勞方委員表示，勞方原提出調薪幅度約5%至6%，資方則僅支持2%，最後由勞動部拍板定調漲3.18%，不過對等關稅壓力和部分工廠經營確實困難，對這樣的結果也只能接受。

本次歷經近4小時的勞資政學四方代表磋商，最後拍板調幅3.18%，2026年每月最低工資月薪為2萬9500元，較今年2萬8590元調漲910元，時薪從現行的190元調升至196元，增加6元。

全國產業總工會理事長戴國榮會後表示，資方委員會中提到的，24個產業只有2個有明顯經濟成長，其他22個產業都是負成長，而這22個產業僱用人數占了總體7成，這些人並沒有享受到經濟成長的果實，所以資方希望各產業的經濟成長率應分開計算，但勞方勞方反對這樣的做法，調薪應該是整體性調漲，否則參考指標如消費者物價指數（CPI），各地區都不同，這樣要如何來算？

餐飲業工會全國聯合會理事長花錦忠表示，勞方原先提出調薪幅度5%至6%，資方則僅支持2%，最後由勞動部拍板定案，確定調整3.18%。雖然勞方委員對此數字並不完全滿意，但在目前國際關稅壓力及部分工廠經營困境下，只能先接受這個結果。

花錦忠強調，勞資雙方在經濟情勢下都必須有所妥協，未來將視明年的關稅與產業狀況，再決定是否爭取更合理的調幅。