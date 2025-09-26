聽新聞
0:00 / 0:00
明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元
最低工資審議會今上午10時登場，經過勞資政學委員們4小時討論後，拍板明年最低工資調幅3.18%，月薪調漲為2萬9500元，時薪調漲為196元。
從蔡英文到賴清德總統任內，最低工資已經連續9年調漲，月薪從2016年的2萬8元調升至今年的2萬8590元，調幅約42.9%，時薪從120元漲至190元，調幅約58.3%，今天的審議會則確定迎來最低工資連10漲。
本次歷經近4小時的勞資政學四方代表磋商，最後拍板調幅3.18%，2026年每月最低工資月薪為2萬9500元，較今年2萬8590元調漲910元，時薪從現行的190元調升至196元，增加6元，全案將陳報行政院核定後公告，明年元月起實施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言