明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部上午召開最低工資審議會，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議，勞動部部長洪申翰擔任召集人。記者林伯東／攝影
最低工資審議會今上午10時登場，經過勞資政學委員們4小時討論後，拍板明年最低工資調幅3.18%，月薪調漲為2萬9500元，時薪調漲為196元。

從蔡英文到賴清德總統任內，最低工資已經連續9年調漲，月薪從2016年的2萬8元調升至今年的2萬8590元，調幅約42.9%，時薪從120元漲至190元，調幅約58.3%，今天的審議會則確定迎來最低工資連10漲。

本次歷經近4小時的勞資政學四方代表磋商，最後拍板調幅3.18%，2026年每月最低工資月薪為2萬9500元，較今年2萬8590元調漲910元，時薪從現行的190元調升至196元，增加6元，全案將陳報行政院核定後公告，明年元月起實施。

