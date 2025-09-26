人力銀行：AI 與關稅夾擊 今年月薪中位數4萬未成長

勞動部26日召開最低工資審議委員會，預計將會調升最低工資。104人力銀行行銷長張寶玲指出，最低工資對於低薪的邊緣勞工和打工族至關重要，理論上，對於多數上班族也具備拉動薪資往上的推力，不過，實際上，受到美國關稅衝擊、以及AI競賽雙面刃的影響，企業營運面臨高度不確定，職場並非全民加薪。

檢視104人力銀行求職會員資料庫，2025年月薪中位數4萬元，和2024年持平；高薪產業集中於科技業、金融業，高薪職務多為工程職、專案管理、技術服務藍灰領，月薪中位數可達5萬元以上。

104人力銀行撈取最近十年求職會員在當年度有更新薪資數據的履歷表，不分產業、不分職務、不分工作年資，最近10年月薪中位數成長29%，且自2018年3.2萬元每年持續上漲至2024年4萬元，2025年則與去年持平。

觀察各產業，104人力銀行數據顯示，不分求職會員的職務和年資，2025年高薪產業TOP 3為：電腦及消費性電子製造業、月薪中位數5.3萬元，半導體業5.2萬元、金融業5萬元；低薪產業則有婚紗攝影及美容美髮業3.5萬元，零售業、運動及旅遊休閒服務業、住宿服務業都是3.6萬元。

觀察月薪中位數年增幅，高薪的科技、金融業薪資增幅可達4%~7%，但低薪的民生消費業薪資年增幅僅3%。

若看10年變化，電腦及消費性電子製造業10年薪資增幅39%、增加14,800元，零售與住宿服務等民生消費產業薪資增幅則約為20-30%、增加不到萬元。當產業間的薪資差距拉大，若低薪產業無法提升薪酬競爭力，職場工作者可能投入高薪產業共享企業獲利，低薪產業將面臨更嚴峻的缺工議題。

至於各職類，104人力銀行數據，不分年資、產業，2025年月薪中位數以軟體/工程類的6萬元最高、工程研發類5.5萬元第二、製程規劃類、專案/產品管理類5.2萬元第三，工程職依舊為高薪領先群的常勝軍，非工程職的高薪職類則包含：法務/智財類含的金量高、營建施作人才難尋，月薪中位數均可達5萬元以上。低薪職類則有行政/總務類3.4萬元、旅遊休閒類、醫療保健服務類、門市營業類、操作/技術類3.5萬元。