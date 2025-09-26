最低工資審議會議登場 資方指產業發展不對稱 盼「暫停調薪」

2025年最低工資審議會議26日上午舉行，資方代表工總常務理事何語、工商協進會業務顧問余玉枝在會前受訪。何語表示，台灣的產業是不對稱發展，應該把半導體、電子產業的成長率，與其他22個出口產業分開計算才合理。余玉枝盼這次暫停調薪，勞資共同面對關稅困境。

何語表示，最低工資的調整，現在已經有法律的依據，《最低工資法》有CPI的物價參考指示為指標，另外還有10個參考指標，包括常用的GDP經濟成長指數。

何語提到，不過台灣24個產業之中，只有兩個產業（半導體業、電腦產業）在18年來出口增長了400%，等於四倍以上，其他22個產業是負成長。2008年，22個產業出口1,200多億元，而去年只有1,100多億元。

何語重申，台灣的產業是傾斜式發展、不對稱發展。半導體、資通信產業及電子零組件、電腦產業，不會用基本工資聘請員工。大部分都是中小企業、個體戶、傳統產業，才比較會用基本工資邊際勞工在操作。

何語認為，因此，對於最低工資，除了參考GDP，應該把半導體、資通信產業及電腦電子產業這兩個產業，以及另外22個出口產業的成長率，分成兩種來做計算，才是比較公平合理的計算方法。工總贊成基本工資要調漲，不過還是要經由大家討論後，才會有定案。

余玉枝說，彰濱工業區、新北工業區等，目前一周僅上班三天半、四天，並且下午4點就全部停工了。美國對等關稅，台灣稅率20%+N影響資方成本，但資方也不敢裁員，因為缺工、少子化，業者擔心這一批優秀員工如果裁掉，以後就沒有人進來了，所以必須保留一些員工跟公司共體時艱。

余玉枝坦言，全球受到關稅影響，台灣整體物價也都有調整，若不調薪，勞工會很辛苦，但若調薪，資方的付出會更辛苦。目前幾乎所有外銷工廠都面臨虧損，外銷利潤沒有那麼高，若最低工資提到那麼高的話，整個工廠的運作會更困難。

「我希望這次是暫停調薪」，余玉枝認為，資方和勞方此刻應共同面對關稅困境，尋求突破，大環境才能生存。另被問及是否希望最低工資不要低於2%，她強調，現在不是幾趴的問題，而是勞資雙方應共同努力突破困境求生。

余玉枝表示，除了最低工資，現在也有很多問題都存在，例如打房也很重要。現在勞工大概有15萬人貸不到款，現金以前可能可以貸款到八成，現在大概只有五成而已，都借不到錢，就是政府在壓貸款。