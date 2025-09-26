全總赴日取經「春鬥」 呼籲最低工資調升至3萬元

2025年最低工資審議會議26日上午舉行，全國勞工高度關注調幅議題。全國總工會代表團日前赴日，拜會日本全國總工會（RENGO），雙方就日本「春鬥」制度化薪資協商經驗、2025年創下數十年來最高的加薪成果，以及在日圓貶值與國際關稅調整下勞工所面臨的挑戰，展開深入對話。

根據 RENGO 統計，今年春鬥平均加薪幅度達5.25%至5.46%，為近年罕見高幅度，顯示在通膨與人力短缺壓力下，日本工會透過跨產業協商成功爭取加薪。全總指出，這凸顯「薪資談判制度化」的重要性，台灣勞工薪資長期停滯，更應借鏡日本模式，建立跨產業協商與社會對話平台。

RENGO說明，春鬥並非由總工會直接談判，而是先於每年10月提出談判方針，依據通膨與經濟數據提供指引，由各企業工會與資方展開協商，透過群體行動形成調薪壓力。

全總秘書長温宗諭強調，台灣不能僅依靠最低工資調整，其他非領最低工資的勞工同樣受通膨衝擊，也必須同步加薪，經濟成果應由全體勞工共享。

在國際經濟變局方面，日圓走弱推高進口物價，加上美國關稅政策變動，使製造業與中小企業承受壓力。RENGO分享其推動政府補貼、設立基金及援助失業者等經驗，以避免成本轉嫁給勞工。全總提醒，川普政府的貿易政策反覆，影響可能在年底後擴大，台灣需及早因應。

全總強調，在今日召開的最低工資審議中，政府與企業不應僅以最低工資為唯一調整對象，而應全面提升薪資，讓勞工共享經濟成果。同時重申，將爭取最低工資調升至30,000 元，這是過去政府曾提到過的可能性，應回應勞工的基本生活需求。