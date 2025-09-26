勞團重申「最低工資應漲3%」 盼達月薪29,734元、時薪198元

2025年最低工資審議會議26日上午舉行，勞團於開議前舉行記者會，重申今年軍公教薪資平均調幅達3%，最低工資至少也應調漲3%以上；若依4%的幅度調整，月薪需達29,734 元、時薪198元才符合邊際勞工基本生活所需。

全國產業總工會理事長戴國榮、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、台北市產業總工會理事長邱奕淦等人，在最低工資審議會前，與各大企業工會團體一同舉行記者會提出訴求。

全產總表示，《最低工資法》上路一年，便遇上美國對等關稅的考驗，經濟部長龔明鑫日前表示「應該重新檢視最低工資計算方式」，但全產總認為「最低工資調漲幅度應合理反映物價上漲與經濟成長成果，讓勞工共享社會發展的果實」，並嚴正反駁以「美國關稅」為由，試圖壓低調幅的說法。

全產總指出，近年來，最低工資審議會已逐漸建立共識：消費者物價指數（CPI）必須足額反映，經濟成長率（GDP）則應勞資共享。根據主計總處公布，明年CPI約為1.76%，GDP預估約為4.45%，合計合理調幅應接近4%。

全產總提到，有學者推估，若依4%的幅度調整，月薪需增加1,144元達到29,734元，時薪198元，才符合邊際勞工基本生活所需。然而，部分雇主團體以「美國關稅」為由，主張應縮小調幅。

對此，戴國榮表示，關稅與當年的COVID-19疫情一樣，僅屬「變數」，但影響範圍並非全體產業，而僅限於輸美的製造業。與疫情影響全體國人相比，關稅的衝擊程度有限，若要主張不調漲或少調漲，請雇主團體提出具體數據，證明衝擊的範圍與程度，而非僅憑空泛訴求。

全產總強調，最低工資本來就沒有固定公式，審議會的精神在於勞資各自提出論述，透過合理權重調整才能得出平衡結果。他們呼籲，政府應堅守過去幾年的審議共識，不應因暫時性關稅因素而倒退，否則將陷入「漫天喊價、各自表述」的困境，讓審議會失去公信力。

戴國榮強調，今年軍公教薪資平均調幅達3%，最低工資至少也應調漲3%以上；若要落實前總統蔡英文所提「基本工資3萬元」的目標，調幅更需達4.93%以上。他認為，任何藉口壓低調幅的作法，都是對勞工生活權益的忽視與剝奪。