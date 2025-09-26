影／最低工資審議登場 全產總籲調幅至少3％
勞動部上午召開最低工資審議會，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議。全國產業總工會也動員工會團體到勞動部，表達最低工資調漲幅度應合理反映物價上漲與經濟成長成果，讓勞工共享社會發展的果實，明年最低工資調幅至少要3％以上，合計合理調幅更應接近4%。
全國產業總工會理事長戴國榮指出，近年來，最低工資審議會已逐漸建立共識，即消費者物價指數（CPI）必須足額反映、經濟成長率（GDP）應勞資共享。根據主計總處公布，明年CPI約為1.76%，GDP預估約為4.45%，因此合理調幅應接近4％。
