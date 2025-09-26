快訊

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資今審議 資方贊成調漲「一點點」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
最低工資審議會今上午10時正式登場。記者林伯東／攝影
最低工資審議會今上午10時正式登場。記者林伯東／攝影

最低工資審議會今上午10時正式登場，預期明年最低工資仍可望調升，達最低工資連10漲。資方委員認為，在物價上漲等因素下，贊成調漲最低工資對保障民眾實質購買力重要，贊成調漲「一點點」，但具體調漲多少還得在今天的審議會中討論，也未對勞方委員呼籲的調漲4%有其他表態。

從前總統蔡英文到賴清德總統任內，最低工資已經連續9年調漲，月薪從2016年的2萬8元調升至今年的2萬8590元，調幅約42.9%，時薪從120元漲至190元，調幅約58.3%，今天的審議會則有機會迎來最低工資連10漲。

最低工資法去年上路，明確審議參採指標，明訂「消費者物價指數年增率（CPI）」為應參採指標，維持勞工必需購買力，10項得參採指標，就整體經濟社會情勢綜合考量，讓審議機制兼具穩定與彈性。

資方委員、中華民國全國工業總會常務理事何語受訪表示，在台灣24個產業中，18年來只有2個產業出口增長400%，其他22個產業都是負成長，顯見台灣產業是傾斜式、不對稱發展，半導體、電子零組件等產業根本不會以最低工資僱用員工，傳統產業才比較會以最低工資僱用所謂邊際勞工。建議未來在半導體、資通訊產業、電腦電子產業等的經濟成長表現，要和其他出口產業的成長率分開額外計算，這樣才是公平合理的計算方法。「贊成基本工資要調漲，但勞資雙方要討論清楚。」

資方委員、中華民國工業協進會理事余玉枝表示，因為美國對等關稅的影響，很多工業區線在一個星期只有上幾天班而已，現在資方不敢裁工員工，擔心優秀的員工如果裁掉以後，以後就沒有人了。現在物價漲太多，生活經費不夠，最低工資是會調漲一點點，但還要審議會的委員們共同討論決定，畢竟現在對等關稅稅率20%，產業的利潤並沒有這麼多。

勞動部長洪申翰會前致詞說，從目前經濟指標來看，半導體等高科技產業帶動了整體經濟成長，但因為美國對等關稅不確定性和匯率變動等，使得產業表現差距也相當大，國際經貿情勢和經濟成長果實該如何分享，會是今天審議會討論的重點。

洪申翰說，雖然物價漲幅有稍微趨緩，但最低工資的調整對保障實質購買力具有關鍵作用的，勞資之間已經有良好的對話基礎，今天應該可以依照法定參考指標數據來理性對話溝通，努力收斂不同的看法來聚焦。

最低工資

延伸閱讀

薪水追不上物價漲幅 全產總喊話：最低工資調幅至少要3%以上

最低工資審議開議 勞長洪申翰：產業經營差距大是討論關鍵

勞長專訪／育嬰留停彈性化但長照呢？洪申翰：長照3.0上路後檢視調整

勞長專訪／工安吊車尾！洪申翰：職災減災計畫下月上路 民間專業進場

相關新聞

勞團重申「最低工資應漲3%」 盼達月薪29,734元、時薪198元

2025年最低工資審議會議26日上午舉行，勞團於開議前舉行記者會，重申今年軍公教薪資平均調幅達3%，最低工資至少也應調漲...

最低工資今審議 資方贊成調漲「一點點」

最低工資審議會今上午10時正式登場，預期明年最低工資仍可望調升，達最低工資連10漲。資方委員認為，在物價上漲等因素下，贊...

薪水追不上物價漲幅 全產總喊話：最低工資調幅更應接近4%

最低工資審議會今天上午10時登場，全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會等今早會前於勞動部前召開記者會...

全總赴日取經「春鬥」 呼籲最低工資調升至3萬元

2025年最低工資審議會議26日上午舉行，全國勞工高度關注調幅議題。全國總工會代表團日前赴日，拜會日本全國總工會（REN...

影／最低工資審議登場 全產總籲調幅至少3％

勞動部上午召開最低工資審議會，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議。全國產業總工會也動員工會團體到勞動部，表達最低工資調漲...

最低工資審議開議 勞長洪申翰：產業經營差距大是討論關鍵

2025年最低工資審議會議26日上午舉行，勞動部長洪申翰在會前表示，美國關稅等不確定性，包括匯率變動，讓國內經濟形勢更複...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。