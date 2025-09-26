最低工資今審議 資方贊成調漲「一點點」

最低工資審議會今上午10時正式登場，預期明年最低工資仍可望調升，達最低工資連10漲。資方委員認為，在物價上漲等因素下，贊成調漲最低工資對保障民眾實質購買力重要，贊成調漲「一點點」，但具體調漲多少還得在今天的審議會中討論，也未對勞方委員呼籲的調漲4%有其他表態。

從前總統蔡英文到賴清德總統任內，最低工資已經連續9年調漲，月薪從2016年的2萬8元調升至今年的2萬8590元，調幅約42.9%，時薪從120元漲至190元，調幅約58.3%，今天的審議會則有機會迎來最低工資連10漲。

最低工資法去年上路，明確審議參採指標，明訂「消費者物價指數年增率（CPI）」為應參採指標，維持勞工必需購買力，10項得參採指標，就整體經濟社會情勢綜合考量，讓審議機制兼具穩定與彈性。

資方委員、中華民國全國工業總會常務理事何語受訪表示，在台灣24個產業中，18年來只有2個產業出口增長400%，其他22個產業都是負成長，顯見台灣產業是傾斜式、不對稱發展，半導體、電子零組件等產業根本不會以最低工資僱用員工，傳統產業才比較會以最低工資僱用所謂邊際勞工。建議未來在半導體、資通訊產業、電腦電子產業等的經濟成長表現，要和其他出口產業的成長率分開額外計算，這樣才是公平合理的計算方法。「贊成基本工資要調漲，但勞資雙方要討論清楚。」

資方委員、中華民國工業協進會理事余玉枝表示，因為美國對等關稅的影響，很多工業區線在一個星期只有上幾天班而已，現在資方不敢裁工員工，擔心優秀的員工如果裁掉以後，以後就沒有人了。現在物價漲太多，生活經費不夠，最低工資是會調漲一點點，但還要審議會的委員們共同討論決定，畢竟現在對等關稅稅率20%，產業的利潤並沒有這麼多。

勞動部長洪申翰會前致詞說，從目前經濟指標來看，半導體等高科技產業帶動了整體經濟成長，但因為美國對等關稅不確定性和匯率變動等，使得產業表現差距也相當大，國際經貿情勢和經濟成長果實該如何分享，會是今天審議會討論的重點。

洪申翰說，雖然物價漲幅有稍微趨緩，但最低工資的調整對保障實質購買力具有關鍵作用的，勞資之間已經有良好的對話基礎，今天應該可以依照法定參考指標數據來理性對話溝通，努力收斂不同的看法來聚焦。