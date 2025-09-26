最低工資審議開議 勞長洪申翰：產業經營差距大是討論關鍵

2025年最低工資審議會議26日上午舉行，勞動部長洪申翰在會前表示，美國關稅等不確定性，包括匯率變動，讓國內經濟形勢更複雜，產業間的經營表現，差距其實蠻大，影響經濟成長果實如何分享。此外，每年審議，也會聚焦攸關基層勞工生活的物價問題。

洪申翰表示，衷心感謝各位委員及與會代表，能撥冗出席今天的會議，尤其今天會議是一個上午、下午一整天的會議，也很感謝各位願意在勞動政策的議題上，來貢獻大家的專業、鼎力相助。

洪申翰提到，從目前的總體經濟指標，到幾個相關的統計數據來，確實半導體業跟高科技業帶動了整體經濟成長，但也因為美國關稅等國際貿易政策的不確定性，包括匯率的變動，讓國內的經濟形勢也更為複雜。

洪申翰直言，產業間的經營表現，差距其實蠻大，連帶影響部分就業市場的狀況。可以預見國際經貿形勢帶來的不確定性，還有經濟成長的果實，會如何分享、或該如何分享，一定會是今天審議會上最熱烈討論的焦點。

洪申翰說，每年審議，必然都會聚焦在攸關基層勞工生活的物價問題上，今年的物價漲勢雖然有減緩一點，但對於低所得族群、也就是最關注「最低工資法」的勞工而言，物價漲幅對他們來說更有感。從往年數據來看，最低工資的調整，其實對於保障這些勞工的實質購買力，具有關鍵作用。

洪申翰指出，最低工資的審議會議，其實是勞、資、政、學很重要的對話平台。從過去幾年的經驗來看，近年來的審議，勞資之間已經建立蠻好的對話基礎和模式，現在也有法定上的程序。

洪申翰認為，今天應該是可以依照法定的這些審議指標、數據，可以很理性的對話、溝通，努力收斂來自不同出發點看法的交集。他作為會議的召集人，希望今天的會議能夠順利。