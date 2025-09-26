快訊

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資審議開議 勞長洪申翰：產業經營差距大是討論關鍵

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰。圖／聯合報系資料照片
勞動部長洪申翰。圖／聯合報系資料照片

2025年最低工資審議會議26日上午舉行，勞動部長洪申翰在會前表示，美國關稅等不確定性，包括匯率變動，讓國內經濟形勢更複雜，產業間的經營表現，差距其實蠻大，影響經濟成長果實如何分享。此外，每年審議，也會聚焦攸關基層勞工生活的物價問題。

洪申翰表示，衷心感謝各位委員及與會代表，能撥冗出席今天的會議，尤其今天會議是一個上午、下午一整天的會議，也很感謝各位願意在勞動政策的議題上，來貢獻大家的專業、鼎力相助。

洪申翰提到，從目前的總體經濟指標，到幾個相關的統計數據來，確實半導體業跟高科技業帶動了整體經濟成長，但也因為美國關稅等國際貿易政策的不確定性，包括匯率的變動，讓國內的經濟形勢也更為複雜。

洪申翰直言，產業間的經營表現，差距其實蠻大，連帶影響部分就業市場的狀況。可以預見國際經貿形勢帶來的不確定性，還有經濟成長的果實，會如何分享、或該如何分享，一定會是今天審議會上最熱烈討論的焦點。

洪申翰說，每年審議，必然都會聚焦在攸關基層勞工生活的物價問題上，今年的物價漲勢雖然有減緩一點，但對於低所得族群、也就是最關注「最低工資法」的勞工而言，物價漲幅對他們來說更有感。從往年數據來看，最低工資的調整，其實對於保障這些勞工的實質購買力，具有關鍵作用。

洪申翰指出，最低工資的審議會議，其實是勞、資、政、學很重要的對話平台。從過去幾年的經驗來看，近年來的審議，勞資之間已經建立蠻好的對話基礎和模式，現在也有法定上的程序。

洪申翰認為，今天應該是可以依照法定的這些審議指標、數據，可以很理性的對話、溝通，努力收斂來自不同出發點看法的交集。他作為會議的召集人，希望今天的會議能夠順利。

最低工資

延伸閱讀

勞長專訪／育嬰留停彈性化但長照呢？洪申翰：長照3.0上路後檢視調整

勞長專訪／工安吊車尾！洪申翰：職災減災計畫下月上路 民間專業進場

勞長專訪／最低工資審議將登場 洪申翰：很多受貿易衝擊國家都調升

總統拋「1孩可聘外傭」挨罵 洪申翰：評估中將多聽各界意見

相關新聞

勞團重申「最低工資應漲3%」 盼達月薪29,734元、時薪198元

2025年最低工資審議會議26日上午舉行，勞團於開議前舉行記者會，重申今年軍公教薪資平均調幅達3%，最低工資至少也應調漲...

最低工資今審議 資方贊成調漲「一點點」

最低工資審議會今上午10時正式登場，預期明年最低工資仍可望調升，達最低工資連10漲。資方委員認為，在物價上漲等因素下，贊...

薪水追不上物價漲幅 全產總喊話：最低工資調幅更應接近4%

最低工資審議會今天上午10時登場，全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會等今早會前於勞動部前召開記者會...

全總赴日取經「春鬥」 呼籲最低工資調升至3萬元

2025年最低工資審議會議26日上午舉行，全國勞工高度關注調幅議題。全國總工會代表團日前赴日，拜會日本全國總工會（REN...

影／最低工資審議登場 全產總籲調幅至少3％

勞動部上午召開最低工資審議會，邀請勞、資、政、學四方委員共同審議。全國產業總工會也動員工會團體到勞動部，表達最低工資調漲...

最低工資審議開議 勞長洪申翰：產業經營差距大是討論關鍵

2025年最低工資審議會議26日上午舉行，勞動部長洪申翰在會前表示，美國關稅等不確定性，包括匯率變動，讓國內經濟形勢更複...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。