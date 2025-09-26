最低工資審議會今登場 調查：92%上班族自認薪水低

隨著物價不斷攀升，民眾荷包愈來愈緊！最低工資審議會26日登場，預料將連續第10年調漲，外界普遍看好調幅應落在3%至4% 之間，對此，1111人力銀行最新調查顯示，勞工對薪資的不滿正持續高漲。

根據調查顯示，高達 92% 的上班族自認薪水偏低，不滿意的程度創下6年來新高。其中更有43.2% 直言「非常不滿意」。進一步追問原因，「物價上漲壓力」48.6%與「公司無明確調薪機制」45.7%最為關鍵，再來是「加薪速度慢或幅度太少」42.1%，以及「薪水與付出不成正比」40.6%。雪上加霜的是，有高達83.7%受訪者表示，今年確定加薪無望。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，依主計總處公布7月的數據，全體受僱員工「經常性薪資」平均為47,891元，若加上獎金、加班費等「非經常性薪資」，平均為65,583元。表面上數字不差，但其實住宿餐飲業及部分非金融業相關的服務業，平均薪資仍低於4萬元，難怪超過半數上班族大嘆「薪水不夠用」。

當問及對於最低工資有望調漲的看法，52.7%受訪者表態支持，33.7%則認為「無感」。至於多少才算合理？調查顯示，多數勞工認為明年最低工資應調高至30,455元。

然而莊雨潔認為，基本薪資的調整，對於許多剛進社會的年輕人和領著時薪的打工族，的確有很大的幫助，但對「薪貧族」而言，月薪僅高於基本工資一點點，加上公司又不跟進調薪，等同於完全被排除在加薪潮之外，心灰意冷更是在所難免。

調查同時發現，不少人長期領「凍漲薪」，在同一個職位未調薪的平均時間為3年5個月，甚至有22.5% 受訪者在同崗位服務超過6年，依舊沒有加薪機會，顯示部分企業根本沒有逐年調薪制度。而在此次調查中也顯示，67.5% 上班族曾經藉由跳槽替自己加薪，平均薪水一口氣增加5,142元。不過談薪仍是一門學問，1111人力銀行總經理張篆楷提醒，轉職時除要盤點自身能力與價值，也必須了解市場行情。1111人力銀行「薪資公秤」就是一個值得推薦的工具。求職者可以依職務內容、學歷、年資查詢對應數據，還能同時瀏覽相關職缺，堪稱轉職談薪水的「神助手」。