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國發會：關注調薪對通膨影響

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
國發會主委劉鏡清。 聯合報系資料照
國發會主委劉鏡清。 聯合報系資料照

最低工資連九漲，工商團體示警恐帶動物價上漲，國發會主委劉鏡清昨（5）日表示，經估算薪資約占業者成本10%至14%間，影響不大，且如今看來連九年調升也未造成痛苦，政府會密切注意調薪對通膨影響，適時因應。

勞動部日前召開最低工資審議會，拍板明年最低工資月薪漲幅逾4%，外界關注對物價衝擊，劉鏡清昨日出席行政院院會後記者會對此回應，各行各業薪資直接成本占比，除人力運用較多的服務業，其他行業直接薪資占成本約10％至14％間，影響不至於太大。

劉鏡清表示，工資調整一定要做，且連續九年調升最低工資以來，有沒有造成痛苦？顯然是沒有。他強調，政府每月召開穩定物價小組會議，密切關注通膨，若有必要會採取因應措施。

勞動部次長許傳盛補充，每年調整最低工資外界都有通膨疑慮，日前會議共識就是充分反映物價漲幅，讓中低收入階層勞工，有充足薪資因應通膨。依最低工資調整辦法，決議做成後十日內送行政院，明年元旦實施。

至於缺工問題，許傳盛說，除少子化外，各行各業雇工狀態不同，缺工議題必須跟各部會協調。

基本工資

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