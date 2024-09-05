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最低工資審議制度化 勞陣：扭轉低薪第一步

中央社／ 台北5日電

勞動部最低工資審議會昨天拍板明年最低工資將調整，勞工團體台灣勞工陣線今天說，最低工資法的落實能夠更制度化、更預期性提升基層勞工薪資，有助於扭轉台灣長期低薪困境。

勞動部昨天召開最低工資審議會，明年最低工資月薪為新台幣2萬8590元、時薪190元，調幅4.08%。

台灣勞工陣線今天發布新聞稿指出，解決低薪問題已經是台灣社會的普遍共識，迫切需要制度化解決途徑，最低工資法的落實能夠更制度化、更預期性提升基層勞工薪資，有助於扭轉台灣長期普遍存在的低薪困境。

勞陣列舉數據指出，回顧過去數年的調整，在失業率與勞動參與率的變化上，並未出現「勞工未謀其利先受其害」的失業問題。

針對外界所說，調整最低工資可能導致物價上漲的批評，勞陣也說，從過去幾年消費者物價指數年增率（CPI）的波動情況觀察，也無顯著的因果關係，甚至有年份出現最低工資調漲幅度較大，但當年度的CPI卻較前一年更低的情形，這顯示對物價的影響，國際能源、原物料價格及國內租賃等成本的影響都可能遠高於最低工資的調整。

勞陣說，解決低薪問題，最低工資法只是重要的第一步，面對全球供應鏈轉移帶來的產業發展契機與挑戰，只有通過持續提高薪資和改善勞動條件，才能從根本上解決低薪問題。

勞陣也提到，薪資透明化機制為解決低薪問題的核心策略，應要求上市上櫃公司及一定規模的企業，應定期公布去個人化的類型化性別薪資差距資訊，加強就業服務法的薪資透明條款，並應制定薪資透明專法的立法時間表，藉由更積極的政策手段，使勞工更能掌握自身的薪資狀況，消弭職場歧視，並強化工會在薪資談判中的角色。

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