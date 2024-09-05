最低工資調漲 她驚：打工時薪8小時每月排20天班 比基本月薪還高

連續第9年調升！明(2025)年起最低工資月薪調升1120元至2萬8590元，調幅4.08%；時薪從現行的183元調升至190元，增加7元。有網友就發現，如果是用打工薪水來算的話，一個月下來可以拿到30,400元，反而會比基本月薪還要高。

原po在Dcard論壇以「各位加薪囉！基本工資調漲了」為題發文，認為若以時薪算8小時每月排20天班，拿到的30,400元比基本月薪還高。不過拿月薪的好處也不少，像是有年終、特休、國定假日補休，換算回來差不多等於勞基法的計時薪資。

原po也擔心只希望基本工資調完後物價不要再跟著漲，並問問廣大網友的看法認為「這次薪資調漲大家覺得如何？」

貼文底下不少人感慨說「最慘的是以前就領3、4萬的，基本工資漲，老闆也不會加，只是離領最低薪資越來越近」、「以往資金運用上還算有餘裕，現在只能勉強度日」、「最低薪資線就是讓所有慣老闆直接找到一個共識，因此大部分人能拿到的都是最低薪資，改名叫剝削共識線吧」。

其他人也表示「別傻了，物價都在確定漲薪時漲一波，薪資調整完再漲一波，薪水漲來不及物價漲的速度」、「以前月薪2萬，房價100萬，現在月薪3萬，房價2000萬，怎麼看？」、「我們醫院底薪29000」、「除了領基本薪資的人有感，其他非基本薪資的人根本無感」。

但也有人有不同看法，認為「台灣很多產品需要進口，我覺得台灣薪資水準還是得拉高，就算不到歐洲水準，也得跟上日韓，這樣買一些進口產品才不會太貴」。