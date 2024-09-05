劉鏡清：最低工資連9年調漲未造成痛苦 會關注通膨

最低工資將連9漲，全國商總呼籲政府應注意調漲是否影響通膨及弱勢企業。國發會主委劉鏡清今天說，經估算薪資約占業者成本10%至14%之間，影響不大，連續9年調升也未造成痛苦，但政府會密切關注是否影響通膨。

勞動部昨天召開最低工資審議會，明年最低工資月薪為新台幣2萬8590元、時薪190元，調幅4.08%。工總表態贊成調幅，並呼籲各界正視缺工問題；商總也說，提高最低工資有助改善勞工生活，但盼政府能降低調升後對通膨的影響，以及弱勢企業的衝擊。

行政院今天舉行院會後記者會，各界關注最低工資調升方案何時送行政院核定、是否衝擊通膨、會否召開全國缺工會議蒐集意見等，行政院代理發言人謝子涵、國發會主委劉鏡清、勞動部次長許傳盛一一回應。

謝子涵表示，政府尊重並支持最低工資調升，未來將秉持包容成長的施政方針，在產業發展前提下，為勞工尋求最大利益，且會持續針對缺工或是協助中小微企業因應等進行討論，從生活各面向為民眾減壓，讓民眾感受到溫暖照顧。

談到最低工資調升對業者影響，劉鏡清說，經詢問各產業薪資占成本的比例約落在10%至14%之間，且成本基本上沒有營收高，影響不會那麼大。他強調，為了民眾的幸福與未來，工資調整一定要做，才能讓民眾生活安定，且連續9年調整最低工資，也顯然沒有造成痛苦。

談到是否影響通膨，劉鏡清表示，政府每個月都有通膨會議，會密切注意調薪對通膨的影響，如果有需要會採取措施因應，而目前核心通膨是1.82%，常態通膨則因受風災、節慶影響約為2.5%。

許傳盛補充表示，每年調整最低工資都會有衝擊通膨的擔憂，不過昨天會議大家都有共識，就是同意要把物價漲幅充分反映在最低工資漲幅上，讓中低收入階層的勞工，有充足薪資因應通膨。

至於最低工資調整方案何時送到政院，許傳盛說，依法將於決議做成後10天內報行政院核定，順利的話，預計明年元旦正式上路。

最低工資審議委員會昨天也討論到是否要召開全國缺工會議，許傳盛說，除了少子化之外，各行各業雇工狀態也不同，缺工議題必須跟各部會多協調，依據不同部會提出的缺工需求，逐步提出改進措施。

許傳盛強調，國發會應該會全方位討論低薪改善議題，也鼓勵企業將盈餘利潤跟員工分享，帶動勞工就業。