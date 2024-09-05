藍委質疑：調漲後 領基本工資反增

勞動部昨決議再調高最低工資，明年元旦生效。民進黨立委認為，這次調整彰顯執政黨落實照顧勞工承諾，也形同鼓勵企業照顧勞工；不過國民黨立委質疑，「調漲後，勞工生活真的有變好？為何領基本工資人數反而變多？」民眾黨立委則認為，基本工資調升還有努力空間。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，最低薪資提高，彰顯政府有照顧到勞工，並將調薪制度化，且連九年調升，應給予肯定；不過，企業界也認為持續調薪是否為最好解方，或應該讓各企業薪資透明公開，進而帶動鼓勵企業照顧勞工，希望勞動部門能納入研議。

民進黨團書記長莊瑞雄說，這次展現政府盡力落實照顧勞工的承諾，後續如何加強面對全球性通膨的挑戰及促進國內勞動環境的提升，提供更全面社會支援，政府責無旁貸。

但國民黨立委李彥秀認為，調漲基本工資，大概是少數「蔡規賴隨」的政策，真正問題是「調漲後勞工的生活真的有變好嗎？」台灣已連續三年勞工實質薪資負成長，去年實質總薪資，更是七年來首次負成長，基本工資愈墊愈高，人民「薪情」卻愈來愈差，並未實質帶動勞工薪水調漲，領基本工資人數反而變多。

民眾黨立委林國成則說，台灣物資上漲，基本工資應該要到三萬二千元，否則難以生活，「這部分還有很大的努力空間」。但也要顧及企業主是否能負擔，民眾黨針對中小企業提修法調薪可以抵稅，才是帶動企業為員工加薪的正辦。